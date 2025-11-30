美委緊張升溫！如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美國政府近月在加勒比海多次打擊疑似委內瑞拉販毒船，並將傳為馬杜洛政府高層操控的「太陽集團」列為外國恐怖組織，美國總統川普29日更宣布，委國上空及周邊空域將完全關閉，美委關係緊張持續升溫。路透分析指出，委國軍力因裝備老舊、士兵低薪與士氣不振而遠不敵美軍，若遭攻擊，逃兵情況恐擴大，而馬杜洛仍可能以游擊散兵作戰、在首都製造混亂作為主要反擊手段，使戰事陷入難以掌控的局面。

委內瑞拉軍事能力如何？

路透引述6名熟悉委國軍事狀況的消息人士指出，美國軍力遠勝委國，委國多年受到訓練不足、低薪與裝備老化等限制。基層士兵月薪僅約100美元，約台幣3167元，僅足以支應一般家庭基本生活所需的約1/5，加劇軍中士氣低落。

消息人士表示，一旦美軍展開攻擊，已在部分部隊出現的逃兵情況可能擴大。近年來，委內瑞拉部隊的主要應對經驗更集中於鎮壓國內街頭抗議，而非面對正規戰事。

雖然馬杜洛宣稱有800萬平民接受民兵訓練，但消息人士估計，真正具戰力、可能採取行動的只有數千名情報人員、武裝的執政黨支持者與部分民兵。

軍備方面，委國主力裝備多為俄製且使用數十年，包括於2000年代購買的約20架蘇愷戰機，但在性能上難與美國B-2轟炸機相比。委國的俄製直升機、戰機與肩射飛彈同樣老舊，維修率偏低。

若遭攻擊 委軍可能如何反擊？

路透取得的規畫文件與消息來源顯示，委國制定2套主要回應策略。

第一套回應方案是游擊式長期抵抗。小型部隊將分散在超過280個地點，負責破壞基礎設施與採取游擊行動；馬杜洛近日在國營電視強調的5000枚俄製「針式」肩射飛彈（Igla）也已完成部署。消息人士表示，一旦遭受攻擊，軍方的指令是要求各部隊立即分散並隱蔽，以確保能在戰況中維持行動能力。

第二套方案則是被稱為「無政府化計畫」（anarchization）。雖然官方從未公開承認，但多名消息人士指出，若戰事爆發，情報機構與武裝的執政黨支持者將在首都卡拉卡斯製造混亂，使國家變得難以治理，藉此拖延或削弱美方可能的軍事行動。