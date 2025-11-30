快訊

桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…桃園粉專示警：快關窗

iPhone秒變Game Boy！復古手機殼Gamebaby神還原 免連線設定超方便

中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

荷蘭發送全民防災手冊 籲民眾做好準備面對潛在災害

中央社／ 布魯塞爾29日專電

為確保民眾在面對災害發生時能夠做好準備並充足應對，荷蘭政府近期開始向民眾發送全民防災手冊。書中除了提醒隨時準備應急避難包，也提供災後72小時的應對建議。民眾表示，感受到政府的警戒意識。

從今年11月25日開始，荷蘭政府向民眾發送安全指南手冊「為緊急狀況做好準備」（Bereid je voor opeen noodsituatie），其目的是提升荷蘭民眾對氣候變化、戰爭或網路攻擊等災害的警戒，並了解可能的後果。

書中強調，儘管荷蘭大致上是安全的，但仍必須面對新的威脅，例如極端氣候、網路攻擊、能源中斷以及國際緊張情勢。某些危險可能會對日常生活造成影響，例如交通癱瘓、商店停止營業、醫療延誤，或是無法使用網路、手機等。因此，政府與專業單位會分析所有可能發生的風險，並研擬計畫，以便在必要時採取行動。

荷蘭政府透過手冊呼籲民眾，並非所有事情都能完全預防，因此，每個人都做好一點準備，如此一來就能在需要的時候自行應對，至少能撐到政府或救援抵達的那一刻。

旅居荷蘭的陳先生近日也收到了這本手冊，他接受中央社採訪時提到，荷蘭政府發這本手冊應該是為了提高全民對未來可能影響荷蘭的天災人禍的警戒意識並提早做好準備，尤其是書中有提到需要為了電力大規模中斷、網路攻擊及供應鏈中斷做好準備，「應該是到考量國際緊張局勢可能會對能源或基礎設施造成衝擊」。

目前在荷蘭工作的胡小姐則告訴中央社，近期在台灣的家人也收到了政府發放的台灣全民安全指引「當危機來臨時」。雖然台灣跟荷蘭面對的災害類型並不完全相同，但是雙方都發布了這類的手冊，顯示在當今的全球環境下，預先做好準備應對未知的情形，這種觀念已是共識。

除了建議備妥應急避難包外，這本手冊也針對災害發生後的72小時內的應對方式提出了建議，包含確保家中有水與可久放的食物、將手機切換至省電模式、準備手電筒且避免用蠟燭等。

根據荷蘭廣播基金會（NOS）引述荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）表示，國防體系在災難發生時會全力以赴動用所有資源，但如果發生非常大規模的事件，沒有任何政府能夠立刻挨家挨戶提供協助，在此情況下，社會必須能夠更加的自我照顧與應變。

他強調，一個有自我應變能力的社會也具有預防的效果，「如果潛在威脅知道一次攻擊無法讓我們癱瘓，那麼嘗試這麼做的意義就不大了。」

荷蘭 網路攻擊 災害

延伸閱讀

賴總統與高中生對話 學生關心兩岸、核電等議題

學生問中國會打來嗎？賴總統：2027攻台是指「準備」有些民代誤會了

NBA／全隊被總教練罵到臭頭！ 勇士荷蘭中鋒：我們活該

安世控制權未解 母公司聞泰再促荷蘭「誠意」溝通

相關新聞

美委緊張升溫！如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美國政府近月在加勒比海多次打擊疑似委內瑞拉販毒船，並將傳為馬杜洛政府高層操控的「太陽集團」列為外國恐怖組織，美國總統川普...

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府回應了

美聯社報導，美國總統川普29日在真實社群發文表示，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉，呼籲各航空公司、飛行員、毒販和人口販...

瓦礫中搭教室 加薩學童面臨書本與覓食之戰

持續滿2年的以哈戰爭在10月10日達成停火協議，加薩兒童得以在近日重返校園；然而，書籍和學習用品嚴重匱乏，且孩童還必須負...

川普警告：委國周邊空域將完全關閉

紐約時報廿八日引述多位知情人士報導，美國總統川普兩周前和委內瑞拉總統馬杜洛通話，雙方討論在美國會面的可能性。但兩人尚無會...

川普發文稱委內瑞拉領空及其周邊空域 應被視為「完全關閉」

路透報導，美國總統川普29日表示，委內瑞拉領空及其周邊空域將完全關閉。他在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth So...

高市早苗1句話引爆中日外交爭端 學者曝北京施壓「反效果」

紐約時報報導，日本和中國近來因首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的發言而爆發外交爭端，高市早苗在日本國內的支持度反而增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。