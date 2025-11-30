快訊

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統宣布將關閉委內瑞拉領空後，委國邁克蒂亞西蒙．玻利瓦爾國際機場仍維持正常運作。歐新社
美聯社報導，美國總統川普29日在真實社群發文表示，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉，呼籲各航空公司、飛行員、毒販和人口販子自行斟酌。此舉是川普政府加大施壓、試圖讓委國總統馬杜洛下台的最新動作。對此，馬杜洛政府29日表示強烈反對，並指控這是「殖民式威脅」，意圖破壞委國的國家主權。

委國政府表示，強烈反對川普宣稱關閉空域的說法，並批評那是一種「殖民式威脅」，意圖破壞委國的「領土完整、航空安全與完整主權」。

委國外交部指出，「這類言論屬於敵對、片面且武斷的行為」。

聲明還說，美國移民當局已單方面暫停原定每兩周一次、載運委籍移民的遣返航班。根據航班追蹤資料，在兩國談判後，今年已有超過1萬3000名委內瑞拉人陸續搭乘數十架包機被遣返回國，最新一次航班於28日深夜抵達首都加拉加斯。

美國聯邦航空總署（FAA）上周提醒飛越委國空域需提高警戒後，部分國際航空公司開始取消往返委國航班。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國無權關閉他國領空。

美聯社說明，FAA的管轄範圍一般限於美國及其屬地，但也會例行性警告飛行員注意全球各地正在發生衝突或軍事活動的上空風險。

美國 航班 馬杜洛

