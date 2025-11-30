幾內亞比索政變總統出逃 自塞內加爾抵剛果共和國

快訊

中央社／ 塞內加爾首都達卡29日綜合外電報導

一名知情消息人士告訴路透社，非洲國家幾內亞比索總統恩巴羅在軍方奪權後出逃至塞內加爾，今天再轉至剛果共和國首都布拉薩市。

在幾內亞比索政府公布上週末舉行的總統及國會大選結果前，該國軍方本月26日推翻了恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）政府，延續該國長期陷入的政治動盪。

恩巴羅最初是搭乘專機離開幾內亞比索首都比索（Bissau）前往鄰近國家塞內加爾，幾內亞比索軍方27日則任命一名軍事將領擔任臨時總統。

這位不願具名的消息人士證實，恩巴羅目前人在布拉薩市（Brazzaville），但未透露更多細節。

美聯社報導，在幾內亞比索發生軍事政變後，非洲聯盟（African Union）已暫停其會員國資格，並強調對違憲的政權更替方式採取零容忍態度。

幾內亞 軍事 非洲

