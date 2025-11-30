西班牙爆非洲豬瘟 三分之一豬肉出口證書遭凍結
西班牙今天緊急應對非洲豬瘟疫情，力求減輕經濟衝擊，其農業部長證實已有1/3的豬肉出口證書遭凍結。西國當局昨天確認，加泰隆尼亞地區出現該國30年來首例非洲豬瘟病例。
法新社報導，非洲豬瘟病毒雖對人體無害，但對豬隻具有極高傳染性且致命，疫情爆發恐重創西班牙豬肉產業。
西班牙農業部長普拉納斯（Luis Planas）今天表示，政府希望「盡可能」減輕非洲豬瘟疫情對國內農畜業的經濟衝擊。
他在記者會指出，西班牙作為全球第3大豬肉及相關製品生產國，每年出口近300萬公噸這類產品至100多個國家。
但普拉納斯也證實，西班牙有1/3的豬肉出口證書遭到「凍結」。
他說道：「在銷售豬肉至104個國家的400份出口證書中，有1/3遭到凍結，我們正致力盡早恢復出口許可。」
加泰隆尼亞（Catalonia）地方當局已在疫區周圍設置兩道防線，並限制戶外活動。
根據法新社，非洲豬瘟目前也在其他歐洲國家流行，包含波羅的海國家與幾個東歐國家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言