加薩衛生當局：以哈戰爭死亡數破7萬人

中央社／ 開羅29日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，在以色列對加薩發動的軍事行動中，確認死亡人數已突破7萬人。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）衛生部指出，自本月27日以來，死亡人數新增301人，累計達7萬100人。根據衛生部聲明，301人中有兩人死於以色列近日的空襲行動，其餘死者則是已埋在殘磚破瓦下一段時間、最近才確認身分的遺骸。

以色列軍方尚未評論此事，但自以哈戰爭兩年多前爆發以來，以軍一直否認把平民當作攻擊目標。

以色列官員則質疑加薩衛生部公布的死亡人數，指控其哈瑪斯（Hamas）統治者誇大事實，但哈瑪斯否認這些指控。

不過聯合國經常引用加薩衛生部統計的死亡人數，並稱這項數據具有可信度。

法新社報導，美國斡旋下達成的脆弱停火協議基本上獲得遵守，但以哈雙方均控對方有違反協議條款的行為。

