瓦礫中搭教室 加薩學童面臨書本與覓食之戰

持續滿2年的以哈戰爭在10月10日達成停火協議，加薩兒童得以在近日重返校園；然而，書籍和學習用品嚴重匱乏，且孩童還必須負起繁重的覓食勞動。卡達一基金會發起一項教育重建計畫，預計協助10萬名加薩兒童。

根據聯合國統計，在過去2年以色列的空襲砲轟中，加薩97%的學校都遭受不同程度的破壞，多數學校現急需全面重建或進行大規模修繕。此外，許多仍堪用的學校也都被用來做為流離失所者安置中心。

聯合國兒童基金會（UNICEF）擔憂，孩子離開學校的時間越長，永久輟學的風險就越大。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）27日報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）和加薩教育部日前共同宣布，將逐步在以色列軍隊未占領的地區內，讓兒童返回學校上課。

報導進一步說，這些加薩兒童現在只能在倒塌建築的瓦礫堆中，搭建帳篷做為臨時教室來上課，而且學童們現仍無書籍課本可用。

一名加薩兒童哈吉（Layan Haji）對記者說，「我大概要走半個小時，才能走到這間臨時教室。街道到處布滿大小不一的瓦礫，路很難走。」11歲的哈吉穿著一件污穢的襯衫和有破洞的褲子。

但哈吉仍微笑著補充說：「雖然沒有書，沒有筆記本，我還是很高興能重新上學。」她夢想未來能成為一名醫生。

哈吉住在加薩塔爾哈瓦（Tal al-Hawa）地區的難民營地內，是卡塔米（Al-Louloua al-Qatami）學校900名的學生之一。這所學校專門針對2023年開戰後失學的孩童組成，目前開設阿拉伯語、英語、數學和科學4門課程。

對另一名已經與家人一起逃難10次的學生謝爾丹（Sheldan）來說，重拾學業更讓他珍惜，因為現在每日生活的重心，都花在尋找提供家人溫飽的基本需求上。他渴求心靈的成長。

謝爾丹說：「每天早上我都要去提水，還要排隊領麵包。」

卡塔米學校校長希納維（Iman al-Hinawi）對媒體表示，學校希望能儘快向學生們提供書籍和其他學習用品。

但希納維同時也擔憂學童是否能專心學習。希納維說，由於以色列對加薩地區的攻擊和封鎖，迫使這些原本可在校園快樂學習的孩子們，必須付出繁重的體力勞動，外出協助家人覓食，尤其是許多家庭的一家之主都可能已經喪生，或失去謀生能力。

希納維說，無數加薩兒童手持塑膠桶、凹陷的平底鍋，甚至只是一個空盤子，在擁擠的人群中哭喊著為家人領取食物。

希納維進一步說，為緩解孩童身在戰場中的心理創傷，學校採用寓教於樂的新教學方法。比方，讓女童透過跳舞來比賽解數學題，或讓孩童表演喜劇小品，來朗誦課文中的詩歌。

近東救濟工程處主任拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，現在已有超過2萬5000名兒童加入這些新的學習空間，另約有30萬名兒童將參加線上課程。只是這個數字仍遠低於加薩教育部估計現有的60至70萬名學生。

報導說，卡達「教育至上基金會」（Education Above All Foundation）現發起一項名為「加薩重建希望」（Rebuilding Hope for Gaza）的教育重建計畫，目標是向10萬名學生分發學習用品，並確保學生能夠連接到電力和網路，另外也對學生提供心理輔導。

巴勒斯坦人向來重視學童教育。2023年10月以哈戰爭爆發前，加薩的識字率接近98%。基金會成員哈比布（Hazem Abu Habib）語重心長地表示：「現在加薩的教育面臨前所未有的嚴峻挑戰」。