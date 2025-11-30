聽新聞
0:00 / 0:00

川普警告：委國周邊空域將完全關閉

聯合報／ 編譯盧炯燊高詣軒／綜合報導

紐約時報廿八日引述多位知情人士報導，美國總統川普兩周前和委內瑞拉總統馬杜洛通話，雙方討論在美國會面的可能性。但兩人尚無會面的具體計畫。一位白宮發言人及委內瑞拉政府均不願對此置評。

川普廿九日並在自創社媒真實社群發文表示，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉，呼籲各航空公司、飛行員、毒販和人口販子自行斟酌。

據稱川、馬通話時美國國務卿魯比歐也在場，幾天後，國務院廿四日就將委內瑞拉「太陽集團」列為外國恐怖組織（ＦＴＯ），並指控馬杜洛及其政府高層為幕後黑手。兩位接近委國政府的人士證實，川馬是直接通話。路透廿八日報導說，見面將是兩人首度以總統身分會晤。

川普長期慣於採取兩面手法對付對手，即一方面對話，一方面用武力威脅。川普在兩人通話後聲稱，美國將很快展開陸上行動，正是這種手法的明顯案例。

該通話最終將如何影響川普對馬杜洛的做法尚不得而知，也許旨在避免升高武力對抗，但川普要馬杜洛下台的決心不變。川普廿七日才聲稱，阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動不久就將展開。

另外，川普廿八日也在真實社群寫道，對宏都拉斯卅日的總統大選，他支持保守派的「國家黨」候選人阿斯夫拉，並指控其兩位對手遭馬杜洛控制；若是阿斯夫拉勝選，美國將與他密切合作，以確保他能成功；否則美國不會挹注可觀的投資。

川普 委內瑞拉 軍事

延伸閱讀

川普發文稱委內瑞拉領空及其周邊空域 應被視為「完全關閉」

紐時：川普認為警告成真 華府槍案後反移民立場更強硬

川普調動2000國民兵進駐華府 有人拿槍 有人卻拿掃把

應對川普關稅 英媒：巴西尋求新平衡但對中國保持警惕

相關新聞

川普警告：委國周邊空域將完全關閉

紐約時報廿八日引述多位知情人士報導，美國總統川普兩周前和委內瑞拉總統馬杜洛通話，雙方討論在美國會面的可能性。但兩人尚無會...

高市早苗1句話引爆中日外交爭端 學者曝北京施壓「反效果」

紐約時報報導，日本和中國近來因首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的發言而爆發外交爭端，高市早苗在日本國內的支持度反而增...

韓國酷澎個資外流逾3000萬個 強調付款資訊受保護

韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個，幾乎等於所有客戶的個資都外流，不過酷澎強調，...

日本外相：美中關係穩定對國際社會非常重要

日本外務大臣茂木敏充28日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資 1.5 兆日圓（約 96 億美元）在廣島現有廠區...

訪中時發生什麼事？金正恩女兒金朱愛被「神隱」84天

北韓領導人金正恩的女兒金朱愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。