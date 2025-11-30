川普警告：委國周邊空域將完全關閉

紐約時報廿八日引述多位知情人士報導，美國總統川普兩周前和委內瑞拉總統馬杜洛通話，雙方討論在美國會面的可能性。但兩人尚無會面的具體計畫。一位白宮發言人及委內瑞拉政府均不願對此置評。

川普廿九日並在自創社媒真實社群發文表示，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉，呼籲各航空公司、飛行員、毒販和人口販子自行斟酌。

據稱川、馬通話時美國國務卿魯比歐也在場，幾天後，國務院廿四日就將委內瑞拉「太陽集團」列為外國恐怖組織（ＦＴＯ），並指控馬杜洛及其政府高層為幕後黑手。兩位接近委國政府的人士證實，川馬是直接通話。路透廿八日報導說，見面將是兩人首度以總統身分會晤。

川普長期慣於採取兩面手法對付對手，即一方面對話，一方面用武力威脅。川普在兩人通話後聲稱，美國將很快展開陸上行動，正是這種手法的明顯案例。

該通話最終將如何影響川普對馬杜洛的做法尚不得而知，也許旨在避免升高武力對抗，但川普要馬杜洛下台的決心不變。川普廿七日才聲稱，阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動不久就將展開。

另外，川普廿八日也在真實社群寫道，對宏都拉斯卅日的總統大選，他支持保守派的「國家黨」候選人阿斯夫拉，並指控其兩位對手遭馬杜洛控制；若是阿斯夫拉勝選，美國將與他密切合作，以確保他能成功；否則美國不會挹注可觀的投資。