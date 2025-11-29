快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

川普發文稱委內瑞拉領空及其周邊空域 應被視為「完全關閉」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普27日感恩節在佛州海湖莊園透過視訊對美軍部隊發表談話後，與記者交談。美聯社
美國總統川普27日感恩節在佛州海湖莊園透過視訊對美軍部隊發表談話後，與記者交談。美聯社

路透報導，美國總統川普29日表示，委內瑞拉領空及其周邊空域將完全關閉。他在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social ）發文表示：「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子，請將委內瑞拉領空及其周邊空域視為完全關閉。」

美國航空監管機構上周警告主要航空公司，由於委內瑞拉「安全狀況惡化，及該國和其周邊軍事活動加劇」，飛越委內瑞拉領空「可能存在危險狀況」。

委內瑞拉撤銷了6間主要國際航空公司的營運權，這些公司在美國聯邦航空管理局發出警告後，暫停飛往委內瑞拉的航班。

川普政府近期一直在評估與委內瑞拉有關的各種選項，以打擊其所稱委內瑞拉總統馬杜洛涉及提供非法毒品導致美國人喪命的角色。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何牽連。

委內瑞拉 美國航空 馬杜洛

延伸閱讀

紐時：川普認為警告成真 華府槍案後反移民立場更強硬

川普調動2000國民兵進駐華府 有人拿槍 有人卻拿掃把

感恩節國民兵之死 狙擊美國心

應對川普關稅 英媒：巴西尋求新平衡但對中國保持警惕

相關新聞

川普籲完全關閉委內瑞拉空域 卡拉卡斯：殖民主義威脅

美國總統川普（Donald Trump）今天升高施壓委內瑞拉，警告該國空域應被視為「全面關閉」；卡拉卡斯當局政府則斥川普...

全日空宣布完成A320客機檢修 全面恢復運航

東京新聞報導，全日空30日表示，已經完成旗下空中巴士A320客機軟體檢修作業，目前已全面恢復正常運航。

健康來得及／「無毒」鍋具真無毒？專家教看破行銷用語

市面上充斥「無毒」、「不含PFAS」等不沾鍋標示，但真相往往比廣告語更複雜。專家指出，不沾塗層一旦被刮傷、空燒或清洗方式不當，可能提高接觸永久化學物質（PFAS）的風險，而這類物質已被多項研究與健康問題連結。即使塗層本身相對安全，長期磨損、過熱與老舊鍋具，都可能讓家庭在不知情下增加暴露量。許多家庭常見的清洗習慣、工具選擇與使用方式，其實都可能是關鍵變因。哪些行為最需要警惕？你的鍋具是否到了該汰換的時候？

美委緊張升溫！如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美國政府近月在加勒比海多次打擊疑似委內瑞拉販毒船，並將傳為馬杜洛政府高層操控的「太陽集團」列為外國恐怖組織，美國總統川普...

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府回應了

美聯社報導，美國總統川普29日在真實社群發文表示，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉，呼籲各航空公司、飛行員、毒販和人口販...

瓦礫中搭教室 加薩學童面臨書本與覓食之戰

持續滿2年的以哈戰爭在10月10日達成停火協議，加薩兒童得以在近日重返校園；然而，書籍和學習用品嚴重匱乏，且孩童還必須負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。