快訊

美股美債比特幣全面強彈的2大教訓：別跟Fed、AI對做

烏克蘭稱在黑海擊中2艘俄影子船隊油輪 重創其石油出口

中央社／ 基輔29日綜合外電報導

土耳其昨天通報，有2艘俄羅斯用以規避西方制裁來出口石油的所謂「影子船隊」油輪在土國附近爆炸。烏克蘭安全局官員今天告訴路透社，烏方已在黑海擊中2艘俄國影子船隊油輪。

根據土耳其當局說法，昨天在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）附近有2艘俄羅斯油輪爆炸起火後，他們對船上人員展開救援行動。

1位要求不具名的烏克蘭安全局（SBU）官員今天表示，這場攻擊行動由烏克蘭安全局與烏國海軍共同執行，是以海上無人機進行打擊。

這名官員還說，他們擊中的油輪分別為卡伊洛斯號（Kairos）與維拉特號（Virat），兩者當時皆是空船狀態，正在前往俄羅斯主要油庫諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）途中。

這名官員並表示：「影片顯示，這兩艘油輪遇襲後皆受到嚴重損壞，實際上已無法繼續運作。這將對俄羅斯的石油運輸造成重大打擊。」

烏方未說明攻擊發生時間。

烏克蘭一再呼籲國際社會對俄羅斯的影子船隊採取更強硬措施，因為這些油輪協助莫斯科在受到西方制裁下，仍能出口大量石油為其在烏克蘭的戰爭提供資金。

油輪 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄羅斯夜襲烏克蘭3死近30傷 逾60萬戶停電

俄羅斯無人機、飛彈攻擊基輔多個地區 6人受傷

俄羅斯與白俄3名花式滑冰選手 獲准參加2026冬奧

天然氣庫存僅10天 綠委籲建船隊確保供應

相關新聞

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資 1.5 兆日圓（約 96 億美元）在廣島現有廠區...

高市早苗1句話引爆中日外交爭端 學者曝北京施壓「反效果」

紐約時報報導，日本和中國近來因首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的發言而爆發外交爭端，高市早苗在日本國內的支持度反而增...

韓國酷澎個資外流逾3000萬個 強調付款資訊受保護

韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個，幾乎等於所有客戶的個資都外流，不過酷澎強調，...

日本外相：美中關係穩定對國際社會非常重要

日本外務大臣茂木敏充28日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

訪中時發生什麼事？金正恩女兒金朱愛被「神隱」84天

北韓領導人金正恩的女兒金朱愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

北韓官媒朝中社28日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周邊地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。