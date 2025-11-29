快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

川普發文示警 委內瑞拉領空應被視為完全關閉

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天發文警告，所有航空公司、飛行員應該把委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉，但他沒有進一步詳細說明。

法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「致所有航空公司、飛行員、毒販與人口販子，請將委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉。」

川普政府正於加勒比海地區部署美軍航艦在內的大規模軍力，以加強施壓委內瑞拉。

華府聲稱此舉是為了遏制毒品販運，但卡拉卡斯當局堅稱，推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政權才是美方最終目標。

路透社報導，從今年9月以來，美軍已在加勒比海和太平洋針對疑似運毒船隻發動至少21次打擊行動，造成至少83人喪生。

川普本月27日還表示，阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動「很快」將展開。

委內瑞拉 川普 社群媒體

延伸閱讀

紐時：川普認為警告成真 華府槍案後反移民立場更強硬

川普調動2000國民兵進駐華府 有人拿槍 有人卻拿掃把

感恩節國民兵之死 狙擊美國心

應對川普關稅 英媒：巴西尋求新平衡但對中國保持警惕

相關新聞

川普籲完全關閉委內瑞拉空域 卡拉卡斯：殖民主義威脅

美國總統川普（Donald Trump）今天升高施壓委內瑞拉，警告該國空域應被視為「全面關閉」；卡拉卡斯當局政府則斥川普...

全日空宣布完成A320客機檢修 全面恢復運航

東京新聞報導，全日空30日表示，已經完成旗下空中巴士A320客機軟體檢修作業，目前已全面恢復正常運航。

健康來得及／「無毒」鍋具真無毒？專家教看破行銷用語

市面上充斥「無毒」、「不含PFAS」等不沾鍋標示，但真相往往比廣告語更複雜。專家指出，不沾塗層一旦被刮傷、空燒或清洗方式不當，可能提高接觸永久化學物質（PFAS）的風險，而這類物質已被多項研究與健康問題連結。即使塗層本身相對安全，長期磨損、過熱與老舊鍋具，都可能讓家庭在不知情下增加暴露量。許多家庭常見的清洗習慣、工具選擇與使用方式，其實都可能是關鍵變因。哪些行為最需要警惕？你的鍋具是否到了該汰換的時候？

美委緊張升溫！如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

美國政府近月在加勒比海多次打擊疑似委內瑞拉販毒船，並將傳為馬杜洛政府高層操控的「太陽集團」列為外國恐怖組織，美國總統川普...

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府回應了

美聯社報導，美國總統川普29日在真實社群發文表示，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉，呼籲各航空公司、飛行員、毒販和人口販...

瓦礫中搭教室 加薩學童面臨書本與覓食之戰

持續滿2年的以哈戰爭在10月10日達成停火協議，加薩兒童得以在近日重返校園；然而，書籍和學習用品嚴重匱乏，且孩童還必須負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。