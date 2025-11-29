快訊

美股美債比特幣全面強彈的2大教訓：別跟Fed、AI對做

東南亞遭遇洪水與山崩 印泰馬三國累計逾400人罹難

中央社／ 印尼畢迪29日綜合外電報導

東南亞遭遇毀滅性洪水與山崩，死亡人數在今天超過400人。印尼、泰國與馬來西亞的清理與搜救行動也已展開。

法新社報導，本週，季風豪雨引發洪災淹沒了三國大片地區，數千人被困，其中許多人被困在屋頂等待救援。

印尼救援人員正努力前往受災最嚴重的蘇門答臘島（Sumatra Island），截至目前當地仍有270多人失蹤。

根據印尼國家災害應變總署（BNPB）今天最新數據，洪水與山崩已在印尼造成超過300人死亡，其中北蘇門答臘省（North Sumatra）166人、西蘇門答臘省（West Sumatra）90人、亞齊省（Aceh Province）47人。

印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）表示，已疏散數萬人，但三個省的許多地區仍然無法通行。他在記者會上指出，西蘇門答臘省已啟動人工降雨計畫，以降低後續降雨帶來的災害風險。截至今天，大部分降雨已經趨緩。

泰國南部宋卡府（Songkhla）洪水水位一度達3公尺，造成162人死亡，是10年來最嚴重的洪災之一。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）對洪水造成的破壞表示道歉。他今天表示：「每當有損失、死亡或受傷，無疑是總理的責任。」「我將運用所有專業知識，全力以赴改善情況。」他並宣布，災區的清理工作將在兩週內完成。

泰國洪災救援中心表示，超過4萬人已在避難中心避難，但「部分民眾已經返回家中」。

馬來西亞外交部表示，已有超過6000名因洪水滯留在合艾（Hat Yai）的馬來西亞公民獲救。洪水淹沒北部玻州（Perlis）部分地區，造成兩人死亡。

每年6至9月的季風季節通常帶來豪雨，容易引發山崩與暴洪。熱帶風暴加劇了災情，使印尼和泰國的死亡人數成為近年來最高之一。氣候變遷影響風暴模式，包括季風季節的持續時間與強度，導致降雨更大、暴洪更頻繁、風力更強。

馬來西亞 洪水 死亡

延伸閱讀

馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

宏福苑大火死傷慘重 GD心繫香港暖捐100萬港幣

竹聯幫副會長26年前殺人後潛逃出境 台灣、印尼聯手逮捕押解回台服刑

台達電斥資33億 泰國擴廠

相關新聞

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資 1.5 兆日圓（約 96 億美元）在廣島現有廠區...

高市早苗1句話引爆中日外交爭端 學者曝北京施壓「反效果」

紐約時報報導，日本和中國近來因首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的發言而爆發外交爭端，高市早苗在日本國內的支持度反而增...

韓國酷澎個資外流逾3000萬個 強調付款資訊受保護

韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個，幾乎等於所有客戶的個資都外流，不過酷澎強調，...

日本外相：美中關係穩定對國際社會非常重要

日本外務大臣茂木敏充28日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

訪中時發生什麼事？金正恩女兒金朱愛被「神隱」84天

北韓領導人金正恩的女兒金朱愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

北韓官媒朝中社28日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周邊地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。