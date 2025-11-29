氣旋侵襲增至132死176失蹤 斯里蘭卡宣布緊急狀態
氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）引發的豪雨及洪患，已造成斯里蘭卡全國各地132人喪命，另有176人失蹤，當局今天宣布緊急狀態，並呼籲國際社會提供援助。
法新社報導，斯里蘭卡國家災害管理中心（DisasterManagement Centre）表示，這個氣旋摧毀超過1萬5000間民房，且有7萬8000人被安置到政府安排的臨時避難處所。
斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）援引緊急狀態法規，賦予他廣泛權力來因應這場持續一週的暴雨洪災。
斯里蘭卡國家災害管理中心首長科圖韋戈達（Sampath Kotuwegoda）說道：「我們已經確認132人喪生，另有176人失蹤。」
他還提到，陸海空三軍都已部署支援全國各地的救災行動。
斯里蘭卡國家災害管理中心稍早指出，迪特瓦氣旋逐漸遠離斯里蘭卡，並往印度的方向移動。
