澳洲總理艾班尼斯官邸再婚 情牽金融圈女子

中央社／ 雪梨29日綜合外電報導

現年62歲的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天再婚，他與從事金融服務業的女友赫頓（Jodie Haydon）在官邸舉行私人婚禮，成為澳洲首位在任內結婚的國家領導人。

法新社報導，艾班尼斯2019年與前妻離婚，兩人的獨子奈森（Nathan）已成年。他5年多前在墨爾本的1場商務晚宴上認識赫頓，並於去年情人節求婚，當時他說找到了他「想要共度餘生的人」。

艾班尼斯今年5月帶領中間偏左的工黨（LaborParty）在大選中獲得壓倒性勝利，贏得第2個3年任期。他今天在社群媒體上發布1段影片，貼文寫上「已婚」兩字，片中打著領結、神采奕奕的艾班尼斯手牽身著白色長婚紗、面帶笑容的新娘，兩人在撒下的五彩紙花瓣中走過。

這對新婚夫妻並各自發布聯合聲明，表示：「我們非常開心能在家人與摯友的見證下，分享彼此的愛與對未來共同生活的承諾。」

艾班尼斯與赫頓是在證婚官主持下完婚，並由艾班尼斯飼養的奧斯卡貴賓犬（cavoodle）托托（Toto）擔任捧戒小童。婚禮上賓客喝的啤酒出自雪梨的1家啤酒廠。

儀式結束後，新人在美國歌手史提夫汪達（StevieWonder）的歌曲Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)歌聲中步出紅毯，兩人將自12月1日起展開為期5天的澳洲蜜月行程。

艾班尼斯 澳洲 婚禮

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資 1.5 兆日圓（約 96 億美元）在廣島現有廠區...

高市早苗1句話引爆中日外交爭端 學者曝北京施壓「反效果」

紐約時報報導，日本和中國近來因首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的發言而爆發外交爭端，高市早苗在日本國內的支持度反而增...

韓國酷澎個資外流逾3000萬個 強調付款資訊受保護

韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個，幾乎等於所有客戶的個資都外流，不過酷澎強調，...

日本外相：美中關係穩定對國際社會非常重要

日本外務大臣茂木敏充28日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

訪中時發生什麼事？金正恩女兒金朱愛被「神隱」84天

北韓領導人金正恩的女兒金朱愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

北韓官媒朝中社28日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周邊地...

