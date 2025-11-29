快訊

獨／新竹城隍廟驚傳砍人！17歲工讀生多處刀傷 「臟器外露」送醫中

AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬畫面瞄準日本這些地區

氣旋迪特瓦襲擊斯里蘭卡 釀123死130失蹤

中央社／ 可倫坡29日綜合外電報導

斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre）今天表示，氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）帶來的豪雨及洪患，已造成全國各地123人喪命，另有130人下落不明。

法新社報導，雖然迪特瓦氣旋是26日登陸，但從24日起就開始影響斯里蘭卡，為當地帶來強降雨。

斯里蘭卡國家災害管理中心首長科圖韋戈達（Sampath Kotuwegoda）說道，正全力進行救災行動，已經有4萬3995位民眾因連日豪雨房屋毀損，而被安置到政府安排的避難處所。

斯里蘭卡政府部署軍隊支援全國各地的救災行動，並出動軍用直升機和船隻疏散受困民眾。

國家災害管理中心提到，氣旋目前逐漸遠離斯里蘭卡，並往印度的方向移動。

斯里蘭卡首都可倫坡在內的大多數地區雨勢已減緩，但因為迪特瓦氣旋的殘餘水氣影響，該國北部一些區域仍持續降雨。

印度政府發布聲明指出，糧食等物資已經送達斯里蘭卡，「秉持睦鄰的精神，印度堅定地與斯里蘭卡同在，將一起度過難關」。

斯里蘭卡本世紀以來遭遇的最嚴重洪災，發生於2003年6月，當時有254人喪生。

斯里蘭卡 災害 印度

延伸閱讀

斯里蘭卡豪雨成災 印度應變部隊攜21噸物資馳援

空巴要求維修6000架A320客機 印度逾200架飛機受影響

邊境爭議再起？印度女上海機場被扣押18小時 當局稱出生地屬於大陸

卡巴迪／全勝戰績敗在金牌戰 中華隊世界盃不敵印度奪銀

相關新聞

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資 1.5 兆日圓（約 96 億美元）在廣島現有廠區...

高市早苗1句話引爆中日外交爭端 學者曝北京施壓「反效果」

紐約時報報導，日本和中國近來因首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的發言而爆發外交爭端，高市早苗在日本國內的支持度反而增...

韓國酷澎個資外流逾3000萬個 強調付款資訊受保護

韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個，幾乎等於所有客戶的個資都外流，不過酷澎強調，...

日本外相：美中關係穩定對國際社會非常重要

日本外務大臣茂木敏充28日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

訪中時發生什麼事？金正恩女兒金朱愛被「神隱」84天

北韓領導人金正恩的女兒金朱愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

北韓官媒朝中社28日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周邊地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。