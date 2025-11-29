氣旋迪特瓦襲擊斯里蘭卡 釀123死130失蹤

斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre）今天表示，氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）帶來的豪雨及洪患，已造成全國各地123人喪命，另有130人下落不明。

法新社報導，雖然迪特瓦氣旋是26日登陸，但從24日起就開始影響斯里蘭卡，為當地帶來強降雨。

斯里蘭卡國家災害管理中心首長科圖韋戈達（Sampath Kotuwegoda）說道，正全力進行救災行動，已經有4萬3995位民眾因連日豪雨房屋毀損，而被安置到政府安排的避難處所。

斯里蘭卡政府部署軍隊支援全國各地的救災行動，並出動軍用直升機和船隻疏散受困民眾。

國家災害管理中心提到，氣旋目前逐漸遠離斯里蘭卡，並往印度的方向移動。

斯里蘭卡首都可倫坡在內的大多數地區雨勢已減緩，但因為迪特瓦氣旋的殘餘水氣影響，該國北部一些區域仍持續降雨。

印度政府發布聲明指出，糧食等物資已經送達斯里蘭卡，「秉持睦鄰的精神，印度堅定地與斯里蘭卡同在，將一起度過難關」。

斯里蘭卡本世紀以來遭遇的最嚴重洪災，發生於2003年6月，當時有254人喪生。