韓國酷澎個資外流逾3000萬個 強調付款資訊受保護

韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個，幾乎等於所有客戶的個資都外流，不過酷澎強調，付款資訊、信用卡號碼等資訊仍受保護。

韓聯社報導，雖然日前韓國酷澎向政府相關當局通報，僅4500個帳號個資外流，但酷澎今天宣布確認共有3370萬個帳號的個資皆外流，增加了7萬5000倍之多。

這個數字實際上等同幾乎所有客戶的個資都遭外流，雖然韓國酷澎全體會員數未公開，但根據第三季資料，韓國酷澎產品商務部門的活躍客戶（有購買紀錄者）為2470萬人。

韓國酷澎表示，這次外流資訊包括姓名、電子郵件地址、收件地址、電話等。不過韓國酷澎強調，付款資訊、信用卡號碼與登入資訊並未外流。

韓國酷澎今天透過新聞稿表示，截至目前調查，推測自6月24日起，有人透過海外伺服器未經授權存取個資，並指出「目前已封鎖未經授權的存取路徑，也加強了內部監控」。

韓國酷澎指出，已經聘請資安企業專家調查，並持續與司法機關與監管機構合作，並表示，「對此次事件引發的所有不安深表歉意，也請顧客務必留意冒充的電話、簡訊或其他聯絡方式」。