快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

身體又出狀況？ 「小胖老師」袁惟仁傍晚突緊急送馬偕急診

聽新聞
0:00 / 0:00

日本外相：美中關係穩定對國際社會非常重要

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本外相茂木敏充。法新社
日本外相茂木敏充。法新社

日本外務大臣茂木敏充28日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

被日本和秘魯混血的在野黨國民民主黨眾議員深作光輝Jesus問到，對美國總統川普在10月南韓釜山「川習會」前於社媒發文表明，美中關係是「2國集團」（G2），即認為世界由美中2大國主導有何看法，茂木28日並未正面回答，僅表示不想對川普的發文一一置評。

但茂木提到，美中關係穩定對國際社會非常重要，不過日本與盟邦美國有堅強穩固的互信關係，在中國大陸的國際地位愈來愈高下，日方希望敦促中方履行和大國地位相匹配的責任。

另對日本最大在野黨立憲民主黨（立民黨）眾議員原口1博問到有關首相高市早苗7日在眾院預算委員會的「台灣有事」發言，茂木認為，是質詢她的立民黨眾議員、前外相岡田克也「做了改變戰略模糊的事」。

此外，對中國外交部14日提醒中國公民近期避免赴日，使日本部分商旅及飯店的中國團客取消訂房，日本國土交通大臣金子恭之28日在內閣會議後的記者會中說，中日2國政府間正進行交涉，希望盡快恢復原狀。

金子並坦言，陸客訪日人次和消費力均占訪日外籍旅客的前幾名，在日本的「入境交流」政策上是重要國家。

美中關係 日本 眾議員

延伸閱讀

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

日本經團聯會長與大陸大使會面 籲繼續商務交流

濱崎步上海演唱會被取消！「獨自登台」錄製演出給交代 無觀眾空蕩畫面流出

美前國防官員挺日相台灣有事言論 批中反應極其不當

相關新聞

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資 1.5 兆日圓（約 96 億美元）在廣島現有廠區...

韓國酷澎個資外流逾3000萬個 強調付款資訊受保護

韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個，幾乎等於所有客戶的個資都外流，不過酷澎強調，...

日本外相：美中關係穩定對國際社會非常重要

日本外務大臣茂木敏充28日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

訪中時發生什麼事？金正恩女兒金朱愛被「神隱」84天

北韓領導人金正恩的女兒金朱愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

北韓官媒朝中社28日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周邊地...

熊出沒暴增！日本保險業者首創「熊保險」補償觀光業者損失

日本近來熊害事件頻傳，東京海上日動火災保險公司將自12月起向觀光業者推出新產品「熊保險」（クマ保険），為因熊闖入而被迫停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。