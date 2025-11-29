分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資 1.5 兆日圓（約 96 億美元）在廣島現有廠區興建新廠，生產用於人工智慧（AI）的高頻寬記憶體（HBM）晶片。在地緣政治風險升高之際，避免先進晶片生產過度集中台灣，並將日本打造成和台灣同等水準的先進半導體生產基地。

日經報導，美光計劃明年5月在位於東廣島市現有廣島廠區內興建新廠，預定 2028 年左右出貨。日經指出，日本經產省最高將給予 5,000 億日圓的補助。

除了廣島廠之外，美光在台灣和美國都有主要生產基地，但 HBM 生產重心一直擺在台灣。日經指出，這將是美光 2019 年以來首度興建的新廠。

在美中對立、台灣可能「有事」等地緣政治風險加劇之際，美光最新投資其實有跡可尋。美光今年 5 月已在廣島廠導入用於先進製程的極紫外光（EUV）設備，有機會支援下一代高頻寬記憶體HBM4。

日本 2021 年啟動半導體復興計畫，目前已編列約 5.7 兆日圓預算，除了美光之外，也相繼補助台積電和日本本地 Rapidus 等企業在日投資。

日經報導，因應美光 2023 年以來在廣島廠區承諾的投資額將高達 2 兆日圓，經產省對美光的補助累計最高可達 7,745 億日圓。美光是全球第三大DRAM製造商，2013 年收購爾必達後接下廣島廠。

據市調機構 Counterpoint 統計，南韓 SK 海力士今年第2季止在HBM市場以 64% 領先，美光以 21% 居於第二。