快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

身體又出狀況？ 「小胖老師」袁惟仁傍晚突緊急送馬偕急診

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在美中對立、台灣可能「有事」等地緣政治風險加劇之際，美光最新投資其實有跡可尋。路透
在美中對立、台灣可能「有事」等地緣政治風險加劇之際，美光最新投資其實有跡可尋。路透

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資 1.5 兆日圓（約 96 億美元）在廣島現有廠區興建新廠，生產用於人工智慧（AI）的高頻寬記憶體（HBM）晶片。在地緣政治風險升高之際，避免先進晶片生產過度集中台灣，並將日本打造成和台灣同等水準的先進半導體生產基地。

日經報導，美光計劃明年5月在位於東廣島市現有廣島廠區內興建新廠，預定 2028 年左右出貨。日經指出，日本經產省最高將給予 5,000 億日圓的補助。

除了廣島廠之外，美光在台灣和美國都有主要生產基地，但 HBM 生產重心一直擺在台灣。日經指出，這將是美光 2019 年以來首度興建的新廠。

在美中對立、台灣可能「有事」等地緣政治風險加劇之際，美光最新投資其實有跡可尋。美光今年 5 月已在廣島廠導入用於先進製程的極紫外光（EUV）設備，有機會支援下一代高頻寬記憶體HBM4。

日本 2021 年啟動半導體復興計畫，目前已編列約 5.7 兆日圓預算，除了美光之外，也相繼補助台積電和日本本地 Rapidus 等企業在日投資。

日經報導，因應美光 2023 年以來在廣島廠區承諾的投資額將高達 2 兆日圓，經產省對美光的補助累計最高可達 7,745 億日圓。美光是全球第三大DRAM製造商，2013 年收購爾必達後接下廣島廠。

據市調機構 Counterpoint 統計，南韓 SK 海力士今年第2季止在HBM市場以 64% 領先，美光以 21% 居於第二。

廣島 日本經濟 半導體

延伸閱讀

濱崎步開唱突取消、大槻真希遭關麥拖下台 楊烈：只有中國做得出來

爺奶級日本達人指導彰化二林手打蕎麥麵認證 明香田國小快閃品嘗

空巴檢修衝擊日本國內線 全日空取消95個航班

熊出沒暴增！日本保險業者首創「熊保險」補償觀光業者損失

相關新聞

分散台灣有事風險 美光傳將在日本投資96億美元建廠生產HBM

日本經濟新聞報導，美光科技（Micron Technology）將斥資 1.5 兆日圓（約 96 億美元）在廣島現有廠區...

韓國酷澎個資外流逾3000萬個 強調付款資訊受保護

韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個，幾乎等於所有客戶的個資都外流，不過酷澎強調，...

日本外相：美中關係穩定對國際社會非常重要

日本外務大臣茂木敏充28日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

訪中時發生什麼事？金正恩女兒金朱愛被「神隱」84天

北韓領導人金正恩的女兒金朱愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

北韓官媒朝中社28日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周邊地...

熊出沒暴增！日本保險業者首創「熊保險」補償觀光業者損失

日本近來熊害事件頻傳，東京海上日動火災保險公司將自12月起向觀光業者推出新產品「熊保險」（クマ保険），為因熊闖入而被迫停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。