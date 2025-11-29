駐沖繩美軍遷址計畫 北側填海造陸持續進行

快訊

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本中央持續執行駐沖繩美軍普天間基地遷址工程，防衛省（相當於國防部）昨天下午在沖繩縣邊野古地區北側，首度投入砂土到2023年由中央代替縣府批准工程的海域。

「朝日新聞」報導，位在沖繩縣宜野灣市的美軍普天間基地搬遷到沖繩縣名護市邊野古地區的計畫，包含填海造陸工程。2013年，時任沖繩縣知事仲井真弘多，批准日本中央防衛省提出的填海造陸申請。

而這項工程的填海造陸計畫，主要分為南側，以及含有大浦灣在內的北側。南側於2018年開始填海造陸，目前幾乎已完工；北側填海造陸的面積約110公頃，占全部填海造陸工程面積約3/4。

這次填海造陸工程的地點，雖然位在北側，但不在有軟弱地盤的區域，不過動工範圍接下來可能也會擴及軟弱地盤區域。

防衛省先前考量北側的填海造陸部分海域為軟弱地盤，於2020年向沖繩縣府申請更改工程設計。不過，反對遷址作業的沖繩縣府，針對更改工程設計，興訟到最高法院敗訴，使沖繩縣知事玉城鄧尼依法有義務批准更改計畫。

然而，由於玉城不批准，2023年12月時任日本國土交通大臣依法院判決「代執行」，也就是代替沖繩縣政府批准改善工程。

而防衛省先前已開始在北側打樁，以執行改善地盤工程，但今年7月以後因為天候不佳等原因，無法打樁。

而改善軟弱地盤工程是在海底打入約7萬1000根樁，但沖繩防衛局指出，截至今年10月底，僅約2900根樁被打入。若以打樁數量來看，打樁進度僅約4%。

報導指出，這也難以預見工程是否能按照防衛省預計「2030年代啟用新基地」的計畫進行。

關於在大浦灣填海造陸，日本防衛大臣（相當於國防部長）小泉進次郎昨天說明，「一邊向當地民眾詳細說明，一邊確實推動工程，希望早日全面歸還普天間基地」。

而沖繩縣知事玉城鄧尼昨天則評論，「擁有珍貴自然環境的大浦灣被填海造陸，不得不說過於倉促。希望能放棄這項計畫，展開對話以解決問題。」。

