熊出沒暴增！日本保險業者首創「熊保險」補償觀光業者損失

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東北部秋田縣鹿角市掛起的「熊出沒注意」旗幟，攝於12日。歐新社
日本東北部秋田縣鹿角市掛起的「熊出沒注意」旗幟，攝於12日。歐新社

日本近來熊害事件頻傳，東京海上日動火災保險公司將自12月起向觀光業者推出新產品「熊保險」（クマ保険），為因熊闖入而被迫停業的收益損失提供保障。

共同社報導，東京海上日動的「熊保險」是日本業界首例，專門補償因熊隻出沒造成的經濟損失，目標對象為住宿設施、高爾夫球場、露營地及其他休閒業者。公司表示，「熊保險」針對因熊隻闖入導致設施被迫關閉與預訂取消時的收益損失提供全額保障，也涵蓋設置電圍籬等防護設備的費用，以及購買防熊噴霧等安全措施的成本。

東京海上日動指出，若投保業者能提供監視器影像等熊闖入證據，並公開宣布停業，最高可申請1000萬日圓（約新台幣205萬元）的理賠。消息人士透露，保費預計落在每年10萬至50萬日圓（約新台幣2萬0470至10萬2350元），實際金額將依業者規模與所在地而有所差異。

東京海上日動表示，日本今年4月至9月間的熊目擊案例已超過2萬件，因此推出新的「熊保險」，希望協助業者減輕熊闖入造成的營運負擔。此外，公司在9月也開始販售另一項保險，為人口密集區緊急射殺熊隻時，流彈意外造成的損害提供保障。富士電視指出，公司目標是在2026年度前於全日本簽下300份契約。

