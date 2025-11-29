秘魯邊境湧入移民潮 總統宣布進入緊急狀態防堵

快訊

中央社／ 利馬28日綜合外電報導

秘魯總統赫里（Jose Jeri）今天表示，將宣布與智利接壤的邊境進入緊急狀態。智利一名總統候選人先前曾矢言驅逐無證移民，導致大批移民試圖湧入秘魯。

路透社報導，赫里在社群平台X上表示，緊急狀態「將在移民未經授權入境的風險前，帶來安寧」。

秘魯警察總長瓦維德（Arturo Valverde）今天告訴當地電視台Canal N，至少有100名外籍人士正在邊境尋求進入秘魯，其中多數為委內瑞拉人。他說，為因應緊急狀態的宣布，已加強邊境監控工作。

智利極右翼總統候選人卡斯特（Jose AntonioKast）11月20日警告，非法移民必須在未來幾個月內離開，否則他上台後將會予以拘留並驅逐。卡斯特是下個月將與左翼對手賈拉（Jeannette Jara）進行第2輪決選的熱門人選。

卡斯特在邊境發布的影片訊息中說：「如果各位不自願離開，我們會將各位拘留、扣留、驅逐，讓各位只帶著身上有的東西離開。」

法新社報導，距離智利首都聖地牙哥（Santiago）以北約2200公里的阿里卡（Arica）邊境地區首長發布的影片顯示，數十人試圖在恰卡盧塔-聖羅沙（Chacalluta-Santa Rosa）邊境口岸離開智利。

一名委內瑞拉移民告訴網路新聞媒體The Clinic，這群人試圖離開智利，是「因為害怕如果卡斯特成為下任總統，他們會被強行驅離」。

這名不願透露姓名的移民說：「他們不讓我們進入秘魯。」

秘魯既是移民來源國，也是拉丁美洲其他地區貧困或暴力受害者前往智利途中經過的中轉國。

移民 智利 秘魯

