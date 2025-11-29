友邦聖文森變天佛萊代就職 結束龔薩福24年執政

快訊

中央社／ 京斯鎮28日綜合外電報導

台灣友邦聖文森及格瑞那丁今天舉行新總理就職典禮，這是聖文森24年來首次更換總理。新民主黨的佛萊代（GodwinFriday）在昨天大選中擊敗聯合勞工黨的龔薩福。

路透社報導，聖文森及格瑞那丁今天公布的官方數據顯示，保守派反對黨新民主黨（New DemocraticParty）在昨天舉行的國會大選中取得壓倒性勝利，在15個改選席次中贏得14席。

新民主黨勝選終結了聯合勞工黨（Unity LabourParty, ULP）對這個加勒比海小型群島長達24年的執政，也意味著新民主黨黨魁佛萊代將取代全球在位時間最長的民選領袖之一龔薩福（Ralph Gonsalves）出任總理。

龔薩福原本尋求史無前例的連續第6個5年任期。他成為唯一保住席次的聯合勞工黨黨員，這個席次自1994年以來一直由他擔任。

根據美聯社，龔薩福自2001年3月首次當選，成為近代全球任期最長的民選領袖之一。他是委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）的堅定支持者。

官方數據顯示，這次選舉的投票率為62%。

新民主黨黨魁佛萊代在下午宣誓就職典禮前抵達首都渡輪碼頭，他在現場受到穿著新民主黨代表色黃色服飾的群眾迎接，他們灑上五彩碎紙、吹著塑膠喇叭並隨著音樂慶祝佛萊代勝選。

鄰國聖露西亞前總理、保守派反對黨黨魁查士納（Allen Chastanet）說：「恭喜我的兄弟。」他將於12月1日競選公職。他說：「黃色是我們的代表色。」

數小時後，佛萊代在簡短而莊重的儀式中宣誓就職。他承諾將提高生活水準，並將成為所有人的總理，無論其政治立場如何。

牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）則在社群媒體讚揚龔薩福「長期以來盡心盡力的服務」，並肯定他推動加勒比地區一體化的努力。霍尼斯同時祝賀佛萊代，稱牙買加珍視與聖文森的友誼，並讚揚其「和平與民主的進程」。

台灣駐當地大使也向新民主黨表達祝賀。聖文森及格瑞那丁是台北僅存在少數正式邦交國之一。

新民主黨先前曾提議終止台灣的外交關係，轉而與中國建立更緊密的關係，但其競選宣言並未提及此事。

這場選舉正值美國加強在加勒比海地區的軍事集結，聲稱目的在遏止委內瑞拉周邊的毒品走私行動。多尼加共和國與鄰近的千里達及托巴哥共和國已允許美國船艦停靠。

