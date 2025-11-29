西班牙爆非洲豬瘟疫情 對中國豬肉出口全面喊停

中央社／ 馬德里28日綜合外電報導
圖為西班牙馬德里市場攤位上陳列的豬肉。 （路透社資料照片）
圖為西班牙馬德里市場攤位上陳列的豬肉。 （路透社資料照片）

西班牙農業部今天指出，巴塞隆納（Barcelona）附近發現兩頭野豬死亡並驗出染上非洲豬瘟，這是三十年來首見，西班牙已暫停所有對中國豬肉出口。

路透社報導，這起非洲豬瘟疫情正值西班牙積極爭取中國市場、希望提升豬肉出口市占率之際，同時中國也因反傾銷調查，對歐盟（EU）豬肉產品加徵關稅。

西班牙農糧生產衛生與動物福利總局局長賈西亞（Emilio Garcia）在記者會上指出，停運措施是按近期與北京達成的雙邊協議實施。等中國宣告協議啟動後，受非洲豬瘟影響以外地區將可恢復對中國出口。

根據西班牙農業部數據，巴塞隆納位於加泰隆尼亞（Catalonia）地區，這個地區占西國豬場7%左右。

法國商品研究機構Cyclope分析師希米爾（Jean-PaulSimier）說：「這並不是個好消息。自7月以來，豬肉價格已下跌兩成，歐洲市場本已面臨困境…最大的歐盟豬肉出口國面臨亞洲、特別是中國可能實施禁運的風險。」

西班牙豬業聯盟Interporc國際事務總監米格爾（Daniel de Miguel）表示，根據最近簽署的協議，西班牙其他地區的豬肉業者將可繼續向中國及歐盟出口產品，但如日本等其他國家可能祭出全面禁令。

非洲豬瘟對人體無害，但對豬隻致命，近年來已在歐洲持續向西擴散。

德國豬肉產業規模龐大，也受疫情衝擊，許多國家早已對德國豬肉實施禁令。近幾個月來，克羅埃西亞也正試圖控制當地疫情。

豬肉 非洲豬瘟 西班牙

延伸閱讀

已連續37天無新增非洲豬瘟案例 應變中心：衝刺重返非疫國

德國總統訪西班牙！第一夫人以「皇家藍」禮服展現高雅氣質有品味

非洲豬瘟衝擊豬肉攤商生計 苗栗加碼1萬元即日起受理申請

雲林辦豬肉品促銷活動 挺產業、穩定價格

相關新聞

歐盟最大豬肉產國西班牙出現非洲豬瘟 31年來首見

西班牙農業部今天表示，巴塞隆納附近發現的2頭已死野豬體內驗出非洲豬瘟病毒，是1994年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例，可...

時機敏感 北韓官媒批美破壞區域穩定元凶

北韓官媒「朝中社」廿八日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周...

阻止委內瑞拉販毒 川普：很快有陸地行動

美國總統川普廿七日說，不久將展開阻止委內瑞拉販毒的陸上行動。委內瑞拉總統馬杜洛同日則在慶祝委國空軍建軍一○五周年的活動中...

北京觀望2028台美大選 路透專欄作家：2027武統威脅或減

路透專欄作家艾普斯撰文說，美國官員一再示警，中國2027年將完成武統台灣的準備，但隨著北京寄望2028年台美大選產生有利...

南韓大學生在柬埔寨遭殺害 陸籍主嫌因另一案件被捕

南韓一名大學生在8月於柬埔寨遭酷刑後殺害，柬埔寨警方昨天於金邊因另一起案件逮捕了中國籍主嫌。南韓警方指出，將透過國際合作...

烏克蘭捲重大貪腐醜聞…澤倫斯基幕僚長遭調查 涉逾30億元回扣案

烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）權力極大的幕僚長葉爾馬克（Andri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。