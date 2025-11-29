聽新聞
時機敏感 北韓官媒批美破壞區域穩定元凶

聯合報／ 國際中心／綜合報導

北韓官媒「朝中社」廿八日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周邊地區的戰略穩定，在今年即將結束之際更赤裸裸地展現。

該評論寫道，美國是威脅和平穩定、破壞戰略安全平衡的元凶，此一事實已在區域內「擁有自主權國家」的認知中。

該評論舉在美國屬地關島外海舉行的美國與南韓聯合反潛演習「沉默鯊魚」，和美陸戰隊在靠近台海的日本與那國島設「前進械彈油料補給點」等為例。

韓聯社廿八日報導說，該評論中的區域內擁有自主權國家應是指北韓與中國大陸。尤其值此日相高市早苗「台灣有事」答詢內容加劇中日關係緊張，與美國愈來愈明確展現想將駐韓美軍作為牽制中國的手段之際，該評論被解讀為北韓旨在強化與中國及俄羅斯的三方協調。

另據中國官媒新華社廿八日報導，對日本將按計畫在與那國島部署飛彈，俄國外交部發言人沙卡洛娃廿七日表示，俄方密切關注日本政府推動「再軍事化」進程中的言行，並已多次透過外交管道向日方示警，反對日本以任何藉口及方式部署飛彈。

