阻止委內瑞拉販毒 川普：很快有陸地行動

美國總統川普廿七日說，不久將展開阻止委內瑞拉販毒的陸上行動。委內瑞拉總統馬杜洛同日則在慶祝委國空軍建軍一○五周年的活動中，要求官兵隨時準備保衛國家免於外部威脅。

川普在美國佛州海湖莊園和美軍官兵進行「感恩節」視訊通話時指稱，「我們幾乎已阻絕了，透過海路（的運毒）約八成五已被阻止；各位可能已注意到，現在沒人想經由海上運送（毒品），我們也將開始在陸地上阻止他們。陸地還更容易，很快就會開始」。

川普政府持續評估對委內瑞拉的各種選項，以打擊其指控馬杜洛涉及提供毒品，導致美國人民死亡的行為。馬杜洛則否認與毒品交易有任何牽連。

川普已下令五角大廈派大批美軍進駐委內瑞拉周邊，包含「福特號」航艦打擊群，並宣稱旨在打擊跨國犯罪與毒品走私。委內瑞拉政府則對此否認，反批美方此舉其實是打算推翻左翼總統馬杜洛的策略。隨著美委關係持續惡化，川普即將對馬杜洛動手的消息不脛而走。

自九月以來，美軍已在加勒比海與東太平洋對疑似運毒的船隻，發動至少廿一次攻擊行動，造成至少八十三人喪生。