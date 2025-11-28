歐盟最大豬肉產國西班牙出現非洲豬瘟 31年來首見

中央社／ 馬德里28日綜合外電報導

西班牙農業部今天表示，巴塞隆納附近發現的2頭已死野豬體內驗出非洲豬瘟病毒，是1994年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例，可能導致其對中國日增的豬肉出口面臨禁令限制。

路透社報導，根據西班牙農業部的資料，西班牙是歐洲聯盟（EU）最大的豬肉產國，產量占全歐盟的1/4左右。而西班牙正努力向中國市場招手，盼在全球豬肉產業擴大市占率。

儘管非洲豬瘟病例恐導致西班牙豬肉面臨中國禁令，但範圍可能有限。因為兩國本月稍早已簽署協議，若西班牙爆發非洲豬瘟，中國只會禁止疫區豬肉進口，而非所有西班牙豬肉。

近幾年非洲豬瘟在歐洲朝西部擴散，規模龐大的德國豬肉產業已受到衝擊，出口遭到許多國家禁止；克羅埃西亞近幾個月也在努力控制疫情。

西班牙農業部表示，他們已經通知歐盟當局，並在受影響地區啟動緊急措施。在調查人員持續尋找感染源頭之際，西班牙農業部呼籲養豬場加強防範措施。

豬肉 西班牙 非洲豬瘟

延伸閱讀

吳音寧婉拒 台肥農業部法人董事異動

已連續37天無新增非洲豬瘟案例 應變中心：衝刺重返非疫國

德國總統訪西班牙！第一夫人以「皇家藍」禮服展現高雅氣質有品味

非洲豬瘟衝擊豬肉攤商生計 苗栗加碼1萬元即日起受理申請

相關新聞

時機敏感 北韓官媒批美破壞區域穩定元凶

北韓官媒「朝中社」廿八日刊登題為「成為區域局勢不穩根源之美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國自今年初起就嚴重威脅朝鮮半島與周...

阻止委內瑞拉販毒 川普：很快有陸地行動

美國總統川普廿七日說，不久將展開阻止委內瑞拉販毒的陸上行動。委內瑞拉總統馬杜洛同日則在慶祝委國空軍建軍一○五周年的活動中...

北京觀望2028台美大選 路透專欄作家：2027武統威脅或減

路透專欄作家艾普斯撰文說，美國官員一再示警，中國2027年將完成武統台灣的準備，但隨著北京寄望2028年台美大選產生有利...

南韓大學生在柬埔寨遭殺害 陸籍主嫌因另一案件被捕

南韓一名大學生在8月於柬埔寨遭酷刑後殺害，柬埔寨警方昨天於金邊因另一起案件逮捕了中國籍主嫌。南韓警方指出，將透過國際合作...

烏克蘭捲重大貪腐醜聞…澤倫斯基幕僚長遭調查 涉逾30億元回扣案

烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）權力極大的幕僚長葉爾馬克（Andri...

普亭將會莫迪！克宮證實「12月對印度國是訪問」談及貿易、區域議題

俄羅斯權力中樞克里姆林宮今天表示，總統普亭（Vladimir Putin）應印度總理莫迪（Narendra Modi）邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。