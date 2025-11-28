反制川普覬覦格陵蘭 丹麥外交部增設「夜間巡守」

快訊

中央社／ 記者辜泳秝斯德哥爾摩28日專電

丹麥外交部為了掌握美國總統川普在丹麥入夜時間突然發表跟格陵蘭有關言論，特別增設「夜間巡守」，專門在夜深人靜時關注川普的言行，讓丹麥高層可以隨時掌握相關訊息並且即時反應。

丹麥政治報（Politiken）27日頭版報導，丹麥外交部證實，為了因應美國總統川普（Donald Trump）對於格陵蘭島做出突如其來的發言或舉動，特別增設「夜間巡守」。

報導指出，這個被稱作「Ac守衛」的職位每天下午5時上班，在丹麥晚間監看美國與世界各國的動態。這個守衛會有一張寫著丹麥所有中央政府首長與要角聯絡電話的名單，在丹麥外交關係發生突發狀況時，可以直接聯繫相關人士。

報導指出，這個職位是丹麥公務機關在面對新的世界局勢時做出改變的實例，夜間巡守職務正是為了應對在另一個時區的美國總統用關鍵字「格陵蘭」對丹麥政府傳達的高度壓力。

當川普做了與格陵蘭相關的發言，Ac守衛就必須一字一句照實向外交部相關人士報告，早上7時必須有一份相關報告，彙報給外交部與政府高層。若有緊急事件發生，這些程序就要加速進行，讓丹麥政府能夠比以往更快速地做出回應。

為了因應美國壓力，除了這個職位以外，丹麥在華盛頓特區的大使館直接與美國民眾溝通的公眾外交人力也雙倍成長，格陵蘭的代表處也有類似的升級。

報導表示，丹麥要快速應對美國的突發狀況，在華盛頓特區增設人力是必要的，那裡一切都發生的很快。

報導指出，兩國關係之前並不是如此緊張，川普2024年11月6日勝選時，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）是世界領袖中其中幾位可以最早用電話祝賀川普的人，丹麥當局將此視為兩國關係中一個小小的勝利。在那通電話中，兩人並沒有提到格陵蘭。

不過，川普上任後曾多次表示希望取得格陵蘭控制權，丹麥媒體也揭露，美國疑似透過認知滲透分化格陵蘭，這讓丹麥與格陵蘭做出許多反制措施。

