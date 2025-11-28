快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

抗議無人機入侵 摩爾多瓦將關閉俄羅斯文化中心

中央社／ 摩爾多瓦首都基希納烏27日綜合外電報導

摩爾多瓦國會今天通過將關閉俄羅斯文化中心，這是摩爾多瓦繼昨天召見俄羅斯大使，抗議俄羅斯無人機「不可接受的」入侵領空後，再次減少莫斯科影響力的作法。

路透社報導，今天在國會通過的決議獲得101席國會中57名議員支持。親歐派總統桑杜（Maia Sandu）領導的「行動團結黨」（PAS）在國會擁有多數席次。

政府表示，位於首都基希納烏（Chisinau）的俄羅斯科學與文化中心恐成為宣傳危及國家安全言論的工具。

由於法律考量，該中心將持續運作至2026年7月。關閉一事已討論數月。

桑杜自2020年首次當選以來，持續推動摩爾多瓦加入歐盟。她譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭，並指控莫斯科試圖在這個位於烏克蘭與歐盟成員國羅馬尼亞之間的前蘇聯國家，操控輿論、破壞穩定。

摩爾多瓦文化部長喬登（Cristian Jordan）說，政府無法掌握該中心的實際活動內容，因為自2021年以來，該中心「從未提出任何共同項目或活動」。

俄羅斯 羅馬尼亞 烏克蘭 無人機

延伸閱讀

普亭放話28點協議可做談判基礎 烏先撤軍 俄才會停火

俄羅斯與白俄3名花式滑冰選手 獲准參加2026冬奧

創辦人8月曾來台交付無人機 美軍工新創Anduril無人機與系統傳出問題

無人機傳婚戒！陸軍司令部93對新人聯合婚禮 直升機、飛彈車前許諾言

相關新聞

南韓大學生在柬埔寨遭殺害 陸籍主嫌因另一案件被捕

南韓一名大學生在8月於柬埔寨遭酷刑後殺害，柬埔寨警方昨天於金邊因另一起案件逮捕了中國籍主嫌。南韓警方指出，將透過國際合作...

烏克蘭捲重大貪腐醜聞…澤倫斯基幕僚長遭調查 涉逾30億元回扣案

烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）權力極大的幕僚長葉爾馬克（Andri...

普亭將會莫迪！克宮證實「12月對印度國是訪問」談及貿易、區域議題

俄羅斯權力中樞克里姆林宮今天表示，總統普亭（Vladimir Putin）應印度總理莫迪（Narendra Modi）邀...

「第三次世界大戰已零星展開」 教宗籲各方追求和平

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在土耳其之行首日發表演說，他感嘆全球正處於衝突程度加劇的時期，示警「第...

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

北韓領導人金正恩的女兒金主愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

歐洲兵源告急 徵兵或募兵兩難 民調：多數人不願為國而戰

該徵兵還是募兵？歐洲各國擔心烏克蘭戰火外溢，討論如何增加兵源。但想當兵的人並不多，各國的選擇大致與俄羅斯的距離相呼應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。