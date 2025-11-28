國際法院駁回杜特蒂暫時釋放 菲總統府：尊重判決

快訊

中央社／ 台北28日電

設於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）上訴庭今天駁回菲律賓前總統杜特蒂人道理由提出的暫時釋放請願，菲律賓總統府馬拉坎南宮表示，尊重法院決定。

杜特蒂之孫歐瑪（Omar Duterte）則在臉書發表聲明，稱杜特蒂家庭以平靜心情接受判決，並會與律師團隊合作為杜特蒂辯護。

今年6月，杜特蒂（Rodrigo Duterte）的律師團以人道考量為由，要求ICC暫時釋放高齡80歲的杜特蒂，並稱已有一個國家同意接納杜特蒂。

但ICC預審庭於9月認定有必要持續羈押杜特蒂，除駁回人道理由之外，也指出杜特蒂陣營所提出的釋放條件，不足以降低潛逃風險。

根據ICC發布的新聞稿，上訴庭今天認定，杜特蒂陣營的上訴未能證明預審庭的結論不合理，因此維持預審庭的原判。

菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）今晚表示，尊重ICC駁回暫時釋放請願的判決。

杜特蒂於2016至2022年總統任期內發動掃毒戰，人權團體聲稱有數以千計的人在這波行動中遭到「法外處決」，並告上國際刑事法院。菲律賓政府今年3月配合國際刑警組織（INTERPOL）逮捕杜特蒂，將他送往海牙受審。

杜特蒂 菲律賓 人道

