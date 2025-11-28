南韓大學生在柬埔寨遭殺害 陸籍主嫌因另一案件被捕

快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
南韓一名大學生在8月於柬埔寨遭酷刑後殺害，柬埔寨警方昨天於金邊因另一起案件逮捕了中國籍主嫌。示意圖／AI生成
南韓一名大學生在8月於柬埔寨遭酷刑後殺害，柬埔寨警方昨天於金邊因另一起案件逮捕了中國籍主嫌。南韓警方指出，將透過國際合作確認此嫌犯在南韓大學生案件的嫌疑。

韓聯社今天報導，根據南韓外交及警方消息，柬埔寨警方於昨天在首都金邊逮捕了涉嫌殺人等罪的30多歲中國籍（朝鮮族）男子李光浩（音譯）。駐柬埔寨南韓大使館也證實，已接獲當地調查機關的逮捕通報。

不過李光浩是因另一起案件被捕，負責調查南韓大學生案件的南韓慶北警察廳表示，「李某因其他嫌疑於昨天遭逮捕，將透過國際合作確認是否與調查中的案件（南韓大學生案件）有相關嫌疑」。

報導指出，李光浩涉嫌於8月在柬埔寨詐騙園區，對20多歲大學生朴某施以酷刑並將其殺害。朴某在7月17日向家人表示「要去參加當地博覽會」後便前往柬埔寨，之後被囚禁在詐騙園區、遭到酷刑。

朴某在8月8日於波哥山附近一輛車中被發現遭殺害，當地警方發現遺體時，朴某身上有瘀青、傷痕等遭酷刑跡象。南韓國立科學搜查研究院與當地機關聯合進行解剖後判定，朴某死因為「因毆打等造成的外傷性休克」。

朴某的遺體在上個月20日於金邊一座佛教寺廟進行解剖後火化，遺骨於案發70多天後回到家屬身邊。

另外，根據南韓國家情報院表示，李光浩也是2023年首爾江南補習街毒品案件的共犯之一，不過當時他並未被逮捕，之後在柬埔寨詐騙園區又犯下其他罪行。

