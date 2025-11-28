快訊

烏克蘭捲重大貪腐醜聞…澤倫斯基幕僚長遭調查 涉逾30億元回扣案

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基權力極大的幕僚長葉爾馬克（圖）。 路透社
烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基權力極大的幕僚長葉爾馬克（圖）。 路透社

烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）權力極大的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。此舉正值基輔捲入重大貪腐醜聞之際。

法新社報導，本月稍早，調查人員指出，他們在戰略能源領域查獲1起高達1億美元（約新台幣31億元）的回扣案，在俄羅斯持續攻擊烏克蘭電網、導致大規模停電並威脅冬天供暖的關鍵時刻，此案引發社會廣泛憤怒。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）在聲明中說：「正在偵查（搜查）烏克蘭總統幕僚長。這項偵查行動獲得授權，並且是調查程序的一部分。」

聲明並未說明本次搜查的具體原因。

葉爾馬克是澤倫斯基最重要的盟友，但他在基輔也是爭議人物，反對者認為他壟斷權力，把持與總統間的聯繫，並不留情面地排擠批評者。

葉爾馬克今天表示，他正積極配合調查。

他在社群媒體上說：「偵查人員沒有遇到任何阻礙。他們已獲准進入住所，且我的律師在場與執法人員合作。對我而言，會全力配合。」

烏克蘭 基輔 澤倫斯基 權力 貪汙 醜聞

相關新聞

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

北韓領導人金正恩的女兒金主愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

南韓大學生在柬埔寨遭殺害 陸籍主嫌因另一案件被捕

南韓一名大學生在8月於柬埔寨遭酷刑後殺害，柬埔寨警方昨天於金邊因另一起案件逮捕了中國籍主嫌。南韓警方指出，將透過國際合作...

烏克蘭捲重大貪腐醜聞…澤倫斯基幕僚長遭調查 涉逾30億元回扣案

烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）權力極大的幕僚長葉爾馬克（Andri...

普亭將會莫迪！克宮證實「12月對印度國是訪問」談及貿易、區域議題

俄羅斯權力中樞克里姆林宮今天表示，總統普亭（Vladimir Putin）應印度總理莫迪（Narendra Modi）邀...

「第三次世界大戰已零星展開」 教宗籲各方追求和平

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在土耳其之行首日發表演說，他感嘆全球正處於衝突程度加劇的時期，示警「第...

歐洲兵源告急 徵兵或募兵兩難 民調：多數人不願為國而戰

該徵兵還是募兵？歐洲各國擔心烏克蘭戰火外溢，討論如何增加兵源。但想當兵的人並不多，各國的選擇大致與俄羅斯的距離相呼應。

