聽新聞
0:00 / 0:00
烏克蘭捲重大貪腐醜聞…澤倫斯基幕僚長遭調查 涉逾30億元回扣案
烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）權力極大的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。此舉正值基輔捲入重大貪腐醜聞之際。
法新社報導，本月稍早，調查人員指出，他們在戰略能源領域查獲1起高達1億美元（約新台幣31億元）的回扣案，在俄羅斯持續攻擊烏克蘭電網、導致大規模停電並威脅冬天供暖的關鍵時刻，此案引發社會廣泛憤怒。
烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）在聲明中說：「正在偵查（搜查）烏克蘭總統幕僚長。這項偵查行動獲得授權，並且是調查程序的一部分。」
聲明並未說明本次搜查的具體原因。
葉爾馬克是澤倫斯基最重要的盟友，但他在基輔也是爭議人物，反對者認為他壟斷權力，把持與總統間的聯繫，並不留情面地排擠批評者。
葉爾馬克今天表示，他正積極配合調查。
他在社群媒體上說：「偵查人員沒有遇到任何阻礙。他們已獲准進入住所，且我的律師在場與執法人員合作。對我而言，會全力配合。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言