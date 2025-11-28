普亭將會莫迪！克宮證實「12月對印度國是訪問」談及貿易、區域議題
俄羅斯權力中樞克里姆林宮今天表示，總統普亭（Vladimir Putin）應印度總理莫迪（Narendra Modi）邀請，預計12月4日至5日前往印度進行為期2天的國是訪問。
法新社報導，克里姆林宮聲明指出，兩國領袖將簽署貿易協議、「討論俄印關係的所有層面」，還會談及區域和國際議題。
2022年2月俄烏戰爭爆發後，印度持續以折扣價格採購俄國石油，使新德里當局與西方國家一直處於緊張關係。
美國總統川普（Donald Trump）4月宣布對印度課徵25%對等關稅，之後又以印度採購俄羅斯石油為由加徵25%懲罰性關稅，指控印度資助俄羅斯的戰爭行動。
