普亭將會莫迪！克宮證實「12月對印度國是訪問」談及貿易、區域議題

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導
俄羅斯權力中樞克里姆林宮今天表示，總統普亭（右）應印度總理莫迪（左）邀請，預計12月4日至5日前往印度進行為期2天的國是訪問。 歐新社

俄羅斯權力中樞克里姆林宮今天表示，總統普亭（Vladimir Putin）應印度總理莫迪（Narendra Modi）邀請，預計12月4日至5日前往印度進行為期2天的國是訪問。

法新社報導，克里姆林宮聲明指出，兩國領袖將簽署貿易協議、「討論俄印關係的所有層面」，還會談及區域和國際議題。

2022年2月俄烏戰爭爆發後，印度持續以折扣價格採購俄國石油，使新德里當局與西方國家一直處於緊張關係。

美國總統川普（Donald Trump）4月宣布對印度課徵25%對等關稅，之後又以印度採購俄羅斯石油為由加徵25%懲罰性關稅，指控印度資助俄羅斯的戰爭行動。

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

北韓領導人金正恩的女兒金主愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

南韓大學生在柬埔寨遭殺害 陸籍主嫌因另一案件被捕

南韓一名大學生在8月於柬埔寨遭酷刑後殺害，柬埔寨警方昨天於金邊因另一起案件逮捕了中國籍主嫌。南韓警方指出，將透過國際合作...

烏克蘭捲重大貪腐醜聞…澤倫斯基幕僚長遭調查 涉逾30億元回扣案

烏克蘭反貪腐機構今天表示，正在搜查總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）權力極大的幕僚長葉爾馬克（Andri...

「第三次世界大戰已零星展開」 教宗籲各方追求和平

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在土耳其之行首日發表演說，他感嘆全球正處於衝突程度加劇的時期，示警「第...

歐洲兵源告急 徵兵或募兵兩難 民調：多數人不願為國而戰

該徵兵還是募兵？歐洲各國擔心烏克蘭戰火外溢，討論如何增加兵源。但想當兵的人並不多，各國的選擇大致與俄羅斯的距離相呼應。

