匈牙利總理奧班赴俄會普亭 將磋商能源供應議題
匈牙利總理奧班今天將在莫斯科會見俄羅斯總統普亭，根據奧班的說法，兩人將討論能源議題。
法新社報導，儘管俄羅斯在2022年全面侵略烏克蘭後遭到制裁，匈牙利仍高度仰賴自俄國進口的天然氣和石油。匈國是最親近克里姆林宮（Kremlin）的歐盟國家。
奧班（Viktor Orban）在上傳至社群媒體臉書（Facebook）的影片中談到：「我此行是為確保匈牙利能以可負擔的價格，滿足今年冬天和明年的能源需求。」
這位民族主義領袖宣稱，多虧進口俄羅斯天然氣和石油，匈牙利的能源價格是歐洲最低，「相較於國際價格水準也更便宜」。
俄羅斯總統府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也向俄國塔斯社（TASS）證實，普亭（Vladimir Putin）將會晤匈牙利領導人。
奧班自2010年重返執政以來，已與普亭見面15次。今天是他們從俄烏戰爭爆發以來第4次會面。
奧班在俄烏戰爭上與歐盟唱反調、反對加強制裁俄羅斯、阻撓烏克蘭加入歐盟等行為，經常惹怒其他歐盟領袖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言