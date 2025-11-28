快訊

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

謝龍介問若賴總統徵召2026選北市長 卓榮泰：我會說不要

匈牙利總理奧班赴俄會普亭 將磋商能源供應議題

中央社／ 布達佩斯28日綜合外電報導

匈牙利總理奧班今天將在莫斯科會見俄羅斯總統普亭，根據奧班的說法，兩人將討論能源議題。

法新社報導，儘管俄羅斯在2022年全面侵略烏克蘭後遭到制裁，匈牙利仍高度仰賴自俄國進口的天然氣和石油。匈國是最親近克里姆林宮（Kremlin）的歐盟國家。

奧班（Viktor Orban）在上傳至社群媒體臉書（Facebook）的影片中談到：「我此行是為確保匈牙利能以可負擔的價格，滿足今年冬天和明年的能源需求。」

這位民族主義領袖宣稱，多虧進口俄羅斯天然氣和石油，匈牙利的能源價格是歐洲最低，「相較於國際價格水準也更便宜」。

俄羅斯總統府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也向俄國塔斯社（TASS）證實，普亭（Vladimir Putin）將會晤匈牙利領導人。

奧班自2010年重返執政以來，已與普亭見面15次。今天是他們從俄烏戰爭爆發以來第4次會面。

奧班在俄烏戰爭上與歐盟唱反調、反對加強制裁俄羅斯、阻撓烏克蘭加入歐盟等行為，經常惹怒其他歐盟領袖。

俄烏戰爭 俄羅斯 匈牙利 普亭

相關新聞

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

北韓領導人金正恩的女兒金主愛，已經有84天沒有在公開場合現身，創下她自3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。2023年她曾有...

「第三次世界大戰已零星展開」 教宗籲各方追求和平

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在土耳其之行首日發表演說，他感嘆全球正處於衝突程度加劇的時期，示警「第...

歐洲兵源告急 徵兵或募兵兩難 民調：多數人不願為國而戰

該徵兵還是募兵？歐洲各國擔心烏克蘭戰火外溢，討論如何增加兵源。但想當兵的人並不多，各國的選擇大致與俄羅斯的距離相呼應。

法應對俄威脅 明年增3000年輕自願兵 2035年多5萬人服役

由於俄羅斯威脅升高，法國總統馬克宏27日宣布新的自願兵役計畫。馬克宏表示，明年夏季將選出3000名18、19歲青年，在法...

關切中東和平…教宗良十四世海外首訪 第一站土耳其

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）展開就任以來在義大利以外的海外首訪，27日抵達第一站土耳其進行為期4天...

全球最多人口城市 雅加達4200萬居冠 亞洲城市前10占9

聯合國公布最新報告，在統計方法調整後，印尼首都雅加達的人口，從先前估計的1100萬人暴增至4200萬人，相當於加拿大全國...

