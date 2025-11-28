聽新聞
「第三次世界大戰已零星展開」 教宗籲各方追求和平
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在土耳其之行首日發表演說，他感嘆全球正處於衝突程度加劇的時期，示警「第三次世界大戰正以零散的方式在全球蔓延」，人類的未來岌岌可危。他懇切呼籲各方追求和平。
美聯社報導，在各方致力終止烏克蘭與加薩（Gaza）戰事之際，教宗昨天展開土耳其4天訪問行程，他前往總統府會晤總統厄多安（Erdogan，或譯艾爾段）並發表演說，他期許土耳其在這個被衝突撕裂的世界中成為穩定與對話的力量。
教宗向厄多安及土國外交官發表演說時讚揚土耳其歷史上作為東西橋梁的角色，並指出其位處宗教與文化的交匯點。
他說：「願土耳其成為不同民族之間穩定與和解的泉源，為實現公正而持久的和平竭盡心力。如今，我們比以往更需要那些推動對話、並以堅定意志與耐心實踐對話的人。」
教宗此行正值土耳其自我定位為烏克蘭與加薩衝突的重要調解者。土耳其先前已分別接待俄羅斯與烏克蘭代表進行多輪談判，並表示願意參與加薩地區的維和部隊，以協助監督脆弱的停火。但以色列指責土耳其支持哈瑪斯（Hamas），並排除土耳其軍隊參與任何維和部隊。
教宗並未具體點名任何衝突，但他引用已故教宗方濟各（Pope Francis）的話，感嘆全球各地同時存在許多零星但激烈的衝突，「第三次世界大戰正以零散的方式在全球蔓延」，資源花在軍備而非消除飢餓、貧困與保護受造世界。
他指出，在經歷兩次世界大戰後，「我們如今正處於全球衝突程度加劇的時期」。「人類的未來岌岌可危，我們絕不能向此屈服！」
