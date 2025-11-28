歐洲兵源告急 徵兵或募兵兩難 民調：多數人不願為國而戰

該徵兵還是募兵？歐洲各國擔心烏克蘭戰火外溢，討論如何增加兵源。但想當兵的人並不多，各國的選擇大致與俄羅斯的距離相呼應。

經激辯，德國本月決定放棄義務役，改採志願役，但徵募不足仍可能恢復徵兵。德國已設定明確目標：10年內現役軍人由18萬擴至26萬，預備役由5萬增至20萬，要打造「歐盟最強常規軍」。

克羅埃西亞走不同的路，數周前恢復18年廢止的徵兵制。

與俄羅斯的距離顯然是影響關鍵之一。芬蘭與俄國共享832英里邊界，在蘇聯解體後仍保留義務役。挪威與丹麥也是義務役，丹麥盼2030年前將軍隊由7萬擴編至20萬，對象包括女兵，志願人數不足時會採抽籤，這與立陶宛和拉脫維亞一樣。瑞典在2017年重新啟動徵兵，涵蓋男女。

波蘭多數民眾支持引入某種形式的義務役，當局有意將兵力由20萬增至50萬；法國宣布明年推出選擇性的軍事服務計畫；英國將聘請私人招募公司，2027年前建立更精簡的招募程序，補實規模萎縮的部隊。

通常軍方領袖偏好志願役，因其技能、專業與士氣較高，且人員流動率較低。然而，募兵達標的前景黯淡。

儘管各國投入誘因政策，如挪威提供役畢獎金、拉脫維亞開放志願役免費就讀大學，但招募仍困難。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）指出，許多國家的留任率偏低，且在老化與低失業環境下招募更加艱難：「多數歐洲軍隊既難達成招募目標，也難留住受訓人員，更難建立足夠的後備力量。」

在俄烏戰爭爆發兩年後，蓋洛普2024年一份民調顯示，低於三分之一的歐盟公民表示願意為國上戰場。在美國，徵兵制於1973年越戰期間終止，如今只有42%的美國人願意拿起武器。