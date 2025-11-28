快訊

回應日在與那國島部署飛彈 俄外交部：保留採取強硬回應的權利

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄羅斯外交部發言人札哈羅娃就日在與那國島部署飛彈回應稱，俄保留強硬回應的權利。 CCTV國際時訊微博號

新華社報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃27日說，日本在周邊島嶼部署攻擊性武器損害地區安全穩定，對鄰國構成嚴重威脅。

另據央視「CCTV國際時訊」，札哈羅娃表示，俄羅斯注意到日本正按照美國的指示，將沖繩這片土地打造成「橋頭堡」，向其部署不僅具防禦能力更具進攻能力的武器，進一步加劇地方安全領域的緊張局勢，並對鄰國構成重大風險，俄羅斯保留對日本在這一領域落實具體計畫，採取強硬回應的權利。

札哈羅娃在當天俄外交部例行記者會上，就日本防衛大臣小泉進次郎稱在台灣島以東約110公里的與那國島部署飛彈，回答新華社記者提問時做以上表態。她說，俄方密切關注日本政府推動再軍事化進程中的言論和動向，並已多次透過外交管道向日方發出警告，反對日本政府推動再軍事化進程中的言論和動向，並已多次透過外交管道向日方發出警告，反對日本以任何藉口、任何方式部署美國中程導彈。

札哈羅娃說，日本在美國指使下，不斷將週邊島嶼打造成軍事據點，大量部署防禦性和攻擊性武器裝備。此類軍事動作進一步加劇區域安全緊張局勢，對鄰國構成嚴重威脅。她認為，這些島嶼上的居民承受著軍事部署帶來的衝擊，和平願望被日本政府忽視。

札哈羅娃強調，80年前這些島嶼上發生的激烈衝突正是因為當時日本統治者的錯誤，而現在的日本政府再次選擇了侵略性的軍國主義道路。

札哈羅娃也說，日本首相高市早苗關於可能修改「無核三原則」的言論具有挑釁性，「如果他們在這個方向上採取實際行動，必將對全球戰略安全保障帶來不可逆轉的後果」。

日本 外交部 軍事

相關新聞

提防川普？丹麥外交部成立「守夜人」專門盯動態

丹麥政府在外交部設立「守夜人」單位，但並非像熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」中的守夜人軍團一樣用來阻擋野人與異鬼，而是為...

北韓官媒評論 批美國威脅韓半島、區域戰略穩定

北韓中央通信社（KCNA）今天發表評論批評，美國今年一整年嚴重威脅韓半島與周邊地區戰略穩定。對此韓聯社提到，在中日外交關...

川普助南韓實現核動力潛艦夢想 暗藏什麼巨大變數？

美國總統川普批准南韓追求多年的核動力潛艦計畫，然而這份禮物暗藏巨大變數：潛艦要在美國還是南韓製造？燃料從哪來？南韓前外長也批評說，一艘核動力潛艦成本相當於數艘柴電潛艦，這種豪華版潛艦真的符合南韓防衛需求嗎？

安世半導體示警供應鏈再卡關 發公開信促陸子公司恢復對話

安世半導體（Nexperia）周四發表公開信示警，跨產業客戶正面臨生產即將中斷的風險，敦促其中國子公司採取具體行動恢復對...

英勞工權益政策跳票 不當解雇申訴設6個月門檻 換到職首日帶薪病假

英國政府宣布調整就業權利法案，放棄引發爭議的「到職首日即享免於不當解僱的保障」，改設六個月資歷的門檻。此舉被視為對企業界...

