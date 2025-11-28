回應日在與那國島部署飛彈 俄外交部：保留採取強硬回應的權利

新華社報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃27日說，日本在周邊島嶼部署攻擊性武器損害地區安全穩定，對鄰國構成嚴重威脅。

另據央視「CCTV國際時訊」，札哈羅娃表示，俄羅斯注意到日本正按照美國的指示，將沖繩這片土地打造成「橋頭堡」，向其部署不僅具防禦能力更具進攻能力的武器，進一步加劇地方安全領域的緊張局勢，並對鄰國構成重大風險，俄羅斯保留對日本在這一領域落實具體計畫，採取強硬回應的權利。

札哈羅娃在當天俄外交部例行記者會上，就日本防衛大臣小泉進次郎稱在台灣島以東約110公里的與那國島部署飛彈，回答新華社記者提問時做以上表態。她說，俄方密切關注日本政府推動再軍事化進程中的言論和動向，並已多次透過外交管道向日方發出警告，反對日本政府推動再軍事化進程中的言論和動向，並已多次透過外交管道向日方發出警告，反對日本以任何藉口、任何方式部署美國中程導彈。

札哈羅娃說，日本在美國指使下，不斷將週邊島嶼打造成軍事據點，大量部署防禦性和攻擊性武器裝備。此類軍事動作進一步加劇區域安全緊張局勢，對鄰國構成嚴重威脅。她認為，這些島嶼上的居民承受著軍事部署帶來的衝擊，和平願望被日本政府忽視。

札哈羅娃強調，80年前這些島嶼上發生的激烈衝突正是因為當時日本統治者的錯誤，而現在的日本政府再次選擇了侵略性的軍國主義道路。

札哈羅娃也說，日本首相高市早苗關於可能修改「無核三原則」的言論具有挑釁性，「如果他們在這個方向上採取實際行動，必將對全球戰略安全保障帶來不可逆轉的後果」。