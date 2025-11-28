日本擬大漲變更居留手續費 替外國人政策開源

日媒引述消息人士披露，日本政府正在評估於明年度起，大幅調漲外國人變更居留權與申請永久居留權（永住權）的手續費。調漲的費用將當作接收外國人相關政策的財源。

「每日新聞」報導，日本出入國在留管理廳（類似出入境管理局）今年4月起，因為物價高漲等理由，已經調漲申請居留權的手續費。

若在窗口辦理這些手續的話，目前，變更居留資格與更新居留期限的手續費要價6000日圓（約新台幣1200元）；申請永久居留權的費用則為1萬日圓（約新台幣2000元）。

而日本政府目前在評估的新方案為把變更居留權與更新居留期限的手續費，漲到3萬到4萬日圓（約新台幣6100元到8100元）；申請永久居留權的部分，評估漲到10萬日圓（約新台幣2萬400元）以上。

日本政府將參考相關手續費比日本昂貴的其他國案例。

日本執政黨自民黨昨天召開黨內相關小組會議期間，也提到此事，並確認之後將開始具體評估。

日本現行的「入國管理法」規定，相關手續費上限為1萬日圓。預料日本政府明年會在通常國會修法，以調整上限。

截至今年6月底，在日本居留的外國人數達395萬6619人，創下過去新高。