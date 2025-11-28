日本擬大漲變更居留手續費 替外國人政策開源

快訊

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日媒引述消息人士披露，日本政府正在評估於明年度起，大幅調漲外國人變更居留權與申請永久居留權（永住權）的手續費。調漲的費用將當作接收外國人相關政策的財源。

「每日新聞」報導，日本出入國在留管理廳（類似出入境管理局）今年4月起，因為物價高漲等理由，已經調漲申請居留權的手續費。

若在窗口辦理這些手續的話，目前，變更居留資格與更新居留期限的手續費要價6000日圓（約新台幣1200元）；申請永久居留權的費用則為1萬日圓（約新台幣2000元）。

而日本政府目前在評估的新方案為把變更居留權與更新居留期限的手續費，漲到3萬到4萬日圓（約新台幣6100元到8100元）；申請永久居留權的部分，評估漲到10萬日圓（約新台幣2萬400元）以上。

日本政府將參考相關手續費比日本昂貴的其他國案例。

日本執政黨自民黨昨天召開黨內相關小組會議期間，也提到此事，並確認之後將開始具體評估。

日本現行的「入國管理法」規定，相關手續費上限為1萬日圓。預料日本政府明年會在通常國會修法，以調整上限。

截至今年6月底，在日本居留的外國人數達395萬6619人，創下過去新高。

相關新聞

回應日在與那國島部署飛彈 俄外交部：保留採取強硬回應的權利

新華社報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃27日說，日本在周邊島嶼部署攻擊性武器損害地區安全穩定，對鄰國構成嚴重威脅。

提防川普？丹麥外交部成立「守夜人」專門盯動態

丹麥政府在外交部設立「守夜人」單位，但並非像熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」中的守夜人軍團一樣用來阻擋野人與異鬼，而是為...

北韓官媒評論 批美國威脅韓半島、區域戰略穩定

北韓中央通信社（KCNA）今天發表評論批評，美國今年一整年嚴重威脅韓半島與周邊地區戰略穩定。對此韓聯社提到，在中日外交關...

川普助南韓實現核動力潛艦夢想 暗藏什麼巨大變數？

美國總統川普批准南韓追求多年的核動力潛艦計畫，然而這份禮物暗藏巨大變數：潛艦要在美國還是南韓製造？燃料從哪來？南韓前外長也批評說，一艘核動力潛艦成本相當於數艘柴電潛艦，這種豪華版潛艦真的符合南韓防衛需求嗎？

安世半導體示警供應鏈再卡關 發公開信促陸子公司恢復對話

安世半導體（Nexperia）周四發表公開信示警，跨產業客戶正面臨生產即將中斷的風險，敦促其中國子公司採取具體行動恢復對...

英勞工權益政策跳票 不當解雇申訴設6個月門檻 換到職首日帶薪病假

英國政府宣布調整就業權利法案，放棄引發爭議的「到職首日即享免於不當解僱的保障」，改設六個月資歷的門檻。此舉被視為對企業界...

