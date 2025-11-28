快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

韓前國情院長趙太庸涉戒嚴案 羈押狀態下遭起訴

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

負責調查去年12月3日韓國緊急戒嚴事件的特檢組，今天以違反國情院法禁止政治介入條款、瀆職等罪名，起訴前國家情報院院長趙太庸，並在羈押狀態下送審，但不適用內亂罪。

韓聯社今天報導，負責調查去年12月3日戒嚴事件相關內亂與外患嫌疑的特檢組，今天以國情院法禁止政治介入、瀆職、偽證、湮滅證據、製作及行使偽造文書、違反國會證言鑑定相關法律等罪名，起訴趙太庸。

特檢組表示，趙太庸在前總統尹錫悅對國民發表談話之前，已事先得知戒嚴發布計畫卻未向國會報告，因此構成瀆職。

另外，趙太庸在戒嚴時期僅將有前國情院前第一次長洪壯源動線的監視器畫面提供給國民力量，而未將含有自己動線的畫面提供給共同民主黨，被控違反禁止政治介入的義務。

檢察官朴志英在簡報中表示，國情院長並不是為了特定政治黨派或總統個人政治地位服務的職位，而是應該將國民放在優先位置、守護國家安危的職位。

朴志英強調，「趙前院長在接獲尹前總統下達『支援逮捕政治人物』等指示、即便發生對國家安全保障造成重大影響的暴徒行為時，身為國情院長卻未採取任何措施」。

不過特檢組表示，趙太庸並非直接參與尹錫悅的內亂行為，而是僅介入戒嚴解除後的收拾過程與彈劾審判過程，因此不適用內亂相關罪名。

朴志英表示，趙太庸在接到洪壯源的戒嚴報告時，以「明天早上再決定」等話語拖延，「看起來對直接參與內亂有所排斥，但他卻在彈劾審判過程中以未聽過逮捕指示等方式作證，造成社會混亂」。

朴志英強調，若趙太庸能如實將自己所知的資訊向國民與國會報告，真相釐清與事態收拾本可更快進行。

特檢組已在7日向法院聲請羈押，並於12日獲得核發，法院也駁回趙太庸提出的羈押適否審查申請。

內亂 職位 尹錫悅

延伸閱讀

爭風吃醋暴打同居女友險釀情殺案 莽男改依重傷判6年

台男阿布達比轉機遭武警帶走 藍委：駐外館處明顯疏失

曾因涉貪遭羈押160天…高雄永安區里長無罪後獲賠32萬 再度涉貪被收押

高雄民代勾結宮廟逼外商給錢辦遶境 得手百萬「寄付金」…2人羈押

相關新聞

回應日在與那國島部署飛彈 俄外交部：保留採取強硬回應的權利

新華社報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃27日說，日本在周邊島嶼部署攻擊性武器損害地區安全穩定，對鄰國構成嚴重威脅。

提防川普？丹麥外交部成立「守夜人」專門盯動態

丹麥政府在外交部設立「守夜人」單位，但並非像熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」中的守夜人軍團一樣用來阻擋野人與異鬼，而是為...

北韓官媒評論 批美國威脅韓半島、區域戰略穩定

北韓中央通信社（KCNA）今天發表評論批評，美國今年一整年嚴重威脅韓半島與周邊地區戰略穩定。對此韓聯社提到，在中日外交關...

川普助南韓實現核動力潛艦夢想 暗藏什麼巨大變數？

美國總統川普批准南韓追求多年的核動力潛艦計畫，然而這份禮物暗藏巨大變數：潛艦要在美國還是南韓製造？燃料從哪來？南韓前外長也批評說，一艘核動力潛艦成本相當於數艘柴電潛艦，這種豪華版潛艦真的符合南韓防衛需求嗎？

安世半導體示警供應鏈再卡關 發公開信促陸子公司恢復對話

安世半導體（Nexperia）周四發表公開信示警，跨產業客戶正面臨生產即將中斷的風險，敦促其中國子公司採取具體行動恢復對...

英勞工權益政策跳票 不當解雇申訴設6個月門檻 換到職首日帶薪病假

英國政府宣布調整就業權利法案，放棄引發爭議的「到職首日即享免於不當解僱的保障」，改設六個月資歷的門檻。此舉被視為對企業界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。