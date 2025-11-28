北韓官媒評論 批美國威脅韓半島、區域戰略穩定

北韓中央通信社（KCNA）今天發表評論批評，美國今年一整年嚴重威脅韓半島與周邊地區戰略穩定。對此韓聯社提到，在中日外交關係緊張之際，北韓發布這篇評論更引發關注。

根據韓聯社報導，北韓中央通信社今天發表了標題為「成為區域局勢不穩根源的美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國從今年初開始就嚴重威脅韓半島與周邊地區戰略穩定，今年即將結束之際更加赤裸地展現出來。

評論中列舉指出，韓美近期在平澤附近動員導向飛彈驅逐艦、反潛直升機、海上巡邏機等「海上反特戰作戰演習」（MCSOFEX）；且美國將先前部署於韓國群山基地與日本三澤空軍基地的F-16戰機，部署至烏山基地等舉動。

評論也批判於關島近海舉行的韓美聯合反潛演習「沉默鯊魚」（Silent Shark），以及美國海軍陸戰隊在靠近台灣海峽的日本最西端與那國島設置前線武器補給站（FARP）等行動。

北韓中央通信社主張，美國是威脅和平與穩定、破壞戰略安全平衡的元凶，這一事實已在區域內擁有自主權國家的認知中，「所有接近我方安全範圍的威脅都已被置於瞄準範圍內，並將以必要方式加以管控」。

韓聯社報導指出，北韓中央通信社評論中所提及的「地區內擁有自主權國家」，應是指北韓自己與中國，也分析此評論意在強調北韓與中國在安全利益上共享立場，並被韓美共同鎖定為軍事對象。

韓聯社指出，尤其近期日本首相高市早苗「台灣有事」答詢，加劇中日外交關係緊張，以及美國逐漸明確展現欲將駐韓美軍作為牽制中國手段，北韓發布這篇評論引發關注，被解讀為北韓意在強化與中國、俄羅斯協調的聲音。