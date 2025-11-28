快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

北韓官媒評論 批美國威脅韓半島、區域戰略穩定

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天發表評論批評，美國今年一整年嚴重威脅韓半島與周邊地區戰略穩定。對此韓聯社提到，在中日外交關係緊張之際，北韓發布這篇評論更引發關注。

根據韓聯社報導，北韓中央通信社今天發表了標題為「成為區域局勢不穩根源的美國魯莽軍事蠢動」評論，批評美國從今年初開始就嚴重威脅韓半島與周邊地區戰略穩定，今年即將結束之際更加赤裸地展現出來。

評論中列舉指出，韓美近期在平澤附近動員導向飛彈驅逐艦、反潛直升機、海上巡邏機等「海上反特戰作戰演習」（MCSOFEX）；且美國將先前部署於韓國群山基地與日本三澤空軍基地的F-16戰機，部署至烏山基地等舉動。

評論也批判於關島近海舉行的韓美聯合反潛演習「沉默鯊魚」（Silent Shark），以及美國海軍陸戰隊在靠近台灣海峽的日本最西端與那國島設置前線武器補給站（FARP）等行動。

北韓中央通信社主張，美國是威脅和平與穩定、破壞戰略安全平衡的元凶，這一事實已在區域內擁有自主權國家的認知中，「所有接近我方安全範圍的威脅都已被置於瞄準範圍內，並將以必要方式加以管控」。

韓聯社報導指出，北韓中央通信社評論中所提及的「地區內擁有自主權國家」，應是指北韓自己與中國，也分析此評論意在強調北韓與中國在安全利益上共享立場，並被韓美共同鎖定為軍事對象。

韓聯社指出，尤其近期日本首相高市早苗「台灣有事」答詢，加劇中日外交關係緊張，以及美國逐漸明確展現欲將駐韓美軍作為牽制中國手段，北韓發布這篇評論引發關注，被解讀為北韓意在強化與中國、俄羅斯協調的聲音。

北韓 美國 韓美

延伸閱讀

高市「台灣有事」後中日關係如何演變？學者：中日若衝突 台灣最倒楣

外媒報導：高市事件透露新現實「川普以美中貿易協議至上」

談中日關係緊張 黃國昌：穩定區域更符合台日共同利益

擺脫日本眾議院少數困境 改革會3議員將加入執政派系

相關新聞

創辦人8月曾來台交付無人機 美軍工新創Anduril無人機與系統傳出問題

隨著無人機重塑烏克蘭戰場，加上美國總統川普推動五角大廈採用尖端技術抗衡中國，美國國防新創公司Anduril成為矽谷最受矚...

提防川普？丹麥外交部成立「守夜人」專門盯動態

丹麥政府在外交部設立「守夜人」單位，但並非像熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」中的守夜人軍團一樣用來阻擋野人與異鬼，而是為...

北韓官媒評論 批美國威脅韓半島、區域戰略穩定

北韓中央通信社（KCNA）今天發表評論批評，美國今年一整年嚴重威脅韓半島與周邊地區戰略穩定。對此韓聯社提到，在中日外交關...

川普助南韓實現核動力潛艦夢想 暗藏什麼巨大變數？

美國總統川普批准南韓追求多年的核動力潛艦計畫，然而這份禮物暗藏巨大變數：潛艦要在美國還是南韓製造？燃料從哪來？南韓前外長也批評說，一艘核動力潛艦成本相當於數艘柴電潛艦，這種豪華版潛艦真的符合南韓防衛需求嗎？

安世半導體示警供應鏈再卡關 發公開信促陸子公司恢復對話

安世半導體（Nexperia）周四發表公開信示警，跨產業客戶正面臨生產即將中斷的風險，敦促其中國子公司採取具體行動恢復對...

英勞工權益政策跳票 不當解雇申訴設6個月門檻 換到職首日帶薪病假

英國政府宣布調整就業權利法案，放棄引發爭議的「到職首日即享免於不當解僱的保障」，改設六個月資歷的門檻。此舉被視為對企業界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。