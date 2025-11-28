提防川普？丹麥外交部成立「守夜人」專門盯動態

丹麥政府在外交部設立「守夜人」單位，但並非像熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」中的守夜人軍團一樣用來阻擋野人與異鬼，而是為了在丹麥人熟睡之時，監控美國總統川普的言論與行動。

衛報引述丹麥政治報（Politiken）報導，外交部「守夜人」職位據了解是川普今年春季威脅接管格陵蘭，引發哥本哈根與華府的外交爭端後設立，於每天當地時間下午5時開始工作，並於翌日早上7時製作報告，分送給丹麥政府各部門與相關機構，內容包括當天的言論與事件。

政治報指出，這項措施是丹麥外交與國家文官體系為適應川普第二任期的新現實所做出多項調整之一。一名接近外交部的消息人士向衛報表示：「可以說，格陵蘭的情勢以及丹麥與美國之間的時差，是今年春天設立這項安排的一個相當重要的因素。」

丹麥外交部表示，與其讓每個人立刻拿起手機追看美國新聞，他們改採「集體努力」來保持對川普動態的了解。

丹麥國防情報局前首席分析師卡斯博（Jacob Kaarsbo）表示，這項事態發展表明，「如同我們一直所知」，美國是丹麥最大且最重要盟友的觀念已經破滅。他說：「聯盟建立在共同價值與共同威脅認知之上。川普既不與我們共享這兩點，我甚至認為他也不與大多數歐洲人共享。」