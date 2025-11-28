安世半導體示警供應鏈再卡關 發公開信促陸子公司恢復對話

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
安世半導體（Nexperia）發公開信敦促其中國子公司採取具體行動恢復對話。路透
安世半導體（Nexperia）周四發表公開信示警，跨產業客戶正面臨生產即將中斷的風險，敦促其中國子公司採取具體行動恢復對話。

總部位於荷蘭、專為汽車與消費電子業生產關鍵半導體的安世表示，自荷蘭政府採取措施取得對公司決策的影響力後，其中國子公司已停止合作。雖然透過電話和電郵，提議會面，甚至以正式函件要求對方履行義務，但均未收到任何有意義的回覆。該公司在公開信裡強調：「這種情況不能再持續下去。」

安世要求在中國子公司透過電郵或接受「中立、專業的第三方調解人」介入，以重建可預測的供應鏈。全球從亞洲到歐洲的汽車製造商已紛紛示警，稱安世供應中斷將造成衝擊。

安世僵局源於荷蘭政府9月30日決定接管安世。上周則宣布暫停一項賦予政府阻擋或修訂決策權的命令，荷蘭經濟事務部長Vincent Karremans稱此舉「展現善意」，並表示與中方的討論仍在持續。

作為安世中資母公司的聞泰科技並未立即回覆置評請求。此前，聞泰科技要求恢復其對荷蘭安世的完全控制權及股東權利。

