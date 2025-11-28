幾內亞比索政變 總統出逃塞內加爾但遭控策動叛變

塞內加爾政府今天指出，幾內亞比索總統恩巴羅在本國遭遇軍事政變並被拘押後，現已抵達塞內加爾，反對派人士指控他策劃這場叛變。

在多變動盪的幾內亞比索，軍方昨天奪權並中斷原訂宣布的選舉結果後，今天已任命一名將軍為新領導人。

反對派候選人狄亞斯（Fernando Dias da Costa）告訴法新社，他相信自己贏得23日的選舉，並指控同樣宣稱勝選的恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）「策動」奪權，以阻止他就任。

塞內加爾外交部聲明指出，恩巴羅已搭乘政府包機安全抵達塞內加爾。

在當局原訂公布總統與國會選舉初步結果前一天，幾內亞比索發生政變。陸軍參謀總長恩塔姆（HortaN'Tam）被任命為新領導人，任期一年。

恩塔姆近年被視為與恩巴羅關係密切，如今取而代之。

狄亞斯透過電話告訴法新社，「我是幾內亞比索的（當選）總統」，並稱他可能獲得約52%選票。

他表示：「這不是政變…這是恩巴羅先生策劃的。」

多位研究人員表示，在政變前流傳未經查證的初步結果顯示，反對派候選人狄亞斯是選舉領先者。

位於幾內亞與塞內加爾之間的幾內亞比索，1974年自葡萄牙獨立以來已歷四次政變，並多次出現政變未遂，選舉結果也常遭質疑。