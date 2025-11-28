英勞工權益政策跳票 不當解雇申訴設6個月門檻 換到職首日帶薪病假

英國政府宣布調整就業權利法案，放棄引發爭議的「到職首日即享免於不當解僱的保障」，改設六個月資歷的門檻。此舉被視為對企業界妥協，直接違背工黨競選承諾。

政府表示，已在六大商業團體與工會之間達成折衷，以確保改革法案不會在上議院遇阻，耶誕節前能完成立法，明年4月如期上路。

當局原本承諾，全面取消不當解雇的資格門檻，改以九個月試用期取代，如今調整為未滿六個月者不得提出申訴。工會表示勉強接受，以確保「到職首日即享有帶薪病假」等權益不被延宕。但勞工團體與工黨左派議員對工黨未信守競選承諾表達強烈不滿，Unite秘書長Sharon Graham更嚴詞抨擊法案剩下「空殼」。

商業團體則對修正表示歡迎，認為此舉有助維持企業招聘信心，但仍對零工合約工時保障及工會組織權擴張保留意見。