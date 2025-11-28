英勞工權益政策跳票 不當解雇申訴設6個月門檻 換到職首日帶薪病假
英國政府宣布調整就業權利法案，放棄引發爭議的「到職首日即享免於不當解僱的保障」，改設六個月資歷的門檻。此舉被視為對企業界妥協，直接違背工黨競選承諾。
政府表示，已在六大商業團體與工會之間達成折衷，以確保改革法案不會在上議院遇阻，耶誕節前能完成立法，明年4月如期上路。
當局原本承諾，全面取消不當解雇的資格門檻，改以九個月試用期取代，如今調整為未滿六個月者不得提出申訴。工會表示勉強接受，以確保「到職首日即享有帶薪病假」等權益不被延宕。但勞工團體與工黨左派議員對工黨未信守競選承諾表達強烈不滿，Unite秘書長Sharon Graham更嚴詞抨擊法案剩下「空殼」。
商業團體則對修正表示歡迎，認為此舉有助維持企業招聘信心，但仍對零工合約工時保障及工會組織權擴張保留意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言