印度防務對話揭序幕 聚焦自主與改革

中央社／ 新德里27日專電

印度軍方研討會「羌納迦防務對話」兩天的議程，從今天開始正式展開，陸軍副參謀長辛赫表示，危機當前之際，印度國防工業若依賴外部力量，將帶來很大的風險，如何讓防務維持自主性，是值得思考並投資的議題。

印度陸軍與印度智庫「陸戰研究中心」（The Centrefor Land Warfare Studies, CLAWS）共同舉辦的研討會「羌納迦防務對話」（Chanakya Defence Dialogue ）今天在新德里展開，印度總統慕爾穆（DroupadiMurmu）親自前往揭幕，並發表了演說。

慕爾穆表示，全球地緣政治局勢正快速轉變，包括網路、太空、資訊、認知作戰，都成了新的作戰領域，陸軍正透過「轉型十年」（Decade ofTransformation）計畫進行改革，正在進行中的重組編制、調整作戰理論，並實現戰力現代化，這些都讓印度朝國防自主持續邁進。

印度陸軍參謀長德威維迪（Upendra Dwivedi）則是強調國家發展與安全之間的關連性，他提到辛多爾行動（Operation Sindoor）再次展現印度打擊恐怖主義的決心，並強調必需持續追究支持恐怖分子者的責任，同時指出辛多爾行動展現了印度維護國家利益，及加強區域安定的立場。

印度陸軍副參謀長辛赫（Rahul R Singh）表示，我們生活在充滿不確定性的世界，正如那句名言，「世界上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」所以，風險是顯而易見的。

辛赫表示，當危機發生時，對外部力量的倚賴，不僅會限制我們的能力，也會限制我們的選擇、速度、行動自由，因此印度國防工業不能滿足於零件組裝或技術授權。「我們必需從製造轉向創新，從依賴轉向設計自主，這樣的轉變，重點不僅在於我們如何製造，而是一切都需按照我們的方式進行。」

印度國防部表示，今年為期兩天的羌納迦防務對話，以「改革促進轉型：強大、安全、繁榮的印度」為主題，匯集了國防和戰略視角，為制定清晰、前瞻性的戰略提供了重要平台，並鼓勵大膽創新、深入對話，最終為建設「繁榮的印度」提出切實可行的解決方案。

