幾內亞比索政變疑點多 在野質疑總統得知敗選親自策劃

中央社／ 比索27日綜合外電報導

政局長期不穩的西非國家幾內亞比索發生政變，軍方推翻總統恩巴羅、終止選舉程序，並推舉軍事將領來領導國家。目前政變動機不明，在野陣營則質疑是恩巴羅敗選後親自策劃政變。

法新社整理目前已知狀況如下：

● 槍聲大作

昨天中午，首都比索（Bissau）的總統府附近爆發激烈槍戰，軍方隨即宣布「全面掌控」這個屢傳政變的國家，而選民原本正在等待23日總統與國會選舉的結果。

總統恩巴羅（Umaro Sissoco Embalo）是這次選舉兩大主要候選人之一，他昨天被軍方逮捕。主要反對陣營領袖白瑞拉（Domingos Simoes Pereira）雖被禁止參選，同樣遭到逮捕。

比索街頭今天明顯加強維安並受到嚴密監控，總統府附近區域的巡邏兵力尤為密集。

陸海空邊界在昨天關閉後已重新開放，夜間宵禁也已解除，但示威遊行仍遭禁止。

● 軍方接管

軍方今天宣布展開為期一年的過渡期，並任命軍事將領恩泰姆（Horta N'Tam）擔任國家領導人。

恩泰姆之前擔任武裝部隊參謀總長，近年被視為與恩巴羅關係密切。恩泰姆也將領導在政變下新成立的「恢復秩序高級指揮部」。

總統辦公室軍事主管恩坎哈將軍（DenisN’Canha）昨天向媒體說明，政變前發現了試圖破壞國家穩定的計畫，該計畫涉及「國內毒梟」，以及「將武器引入國內以改變憲政秩序」。

恩泰姆今天表示，現有證據「足以正當化這次行動」。

●　疑點與不確定性

在政變發生後數小時，總統恩巴羅仍能以電話聯繫，他還在發動政變的軍官關押下接受國際媒體訪問。

反對陣營的候選人狄亞斯（Fernando Dias）今天告訴法新社，他認為自己已勝選，並指控恩巴羅親自「策劃」政變。他在電話中強調，「我是幾內亞比索的總統（當選人）」，同時提到自己目前人在安全地點。

幾內亞比索僑民組織與研究人員向法新社表示，他們質疑這次奪權背後的真正動機，也認為最終可能對恩巴羅有利。

根據法新社採訪的學者，在政變前流出但尚未經過查證的初步選舉結果顯示，狄亞斯已經勝選。

一名不願具名的西非研究人員表示，「這場政變的目的是阻止反對黨候選人狄亞斯掌權」，「對恩巴羅來說，這是種理想狀況，他可能在談判後獲釋，有可能在下次選舉捲土重來」。

非營利組織「打擊跨國組織犯罪全球倡議」（Global Initiative Against Transnational OrganizedCrime）成員博德（Lucia Bird）認同這個觀點。

她說：「選舉結果公布並獲得確認，最吃虧的無疑是現任總統。」

● 沒有PAIGC的選舉

這次政變發生前，幾內亞比索順利結束為期3週的競選活動及投票。2020年上任的恩巴羅與對手狄亞斯選後都宣稱自己勝選。

在這次選舉，在野的「幾內亞和維德角非洲獨立黨」（PAIGC）及其領袖白瑞拉都被最高法院禁止參選，狄亞斯因此成為主要反對派候選人，並獲得PAIGC大力支持。

PAIGC歷史悠久，在1974年帶領國家脫離葡萄牙獨立。

幾內亞 軍事

