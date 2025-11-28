聖文森大選登場 聯合勞工黨爭取連6度執政

中央社／ 聖文森及格瑞那丁首都京斯鎮27日綜合外電報導

台灣友邦聖文森及格瑞那丁今天舉行國會大選，現任總理暨聯合勞工黨（Unity Labour Party,ULP）黨魁龔薩福有望贏得連續第6個5年任期。

路透社報導，79歲的龔薩福（Ralph Gonsalves）自2001年起擔任這個加勒比海國家的總理，是全球在位時間最長的民選領袖之一。

本次國會大選共有32名候選人參選，但民調顯示，這次選舉主要是聯合勞工黨與反對黨新民主黨（NewDemocratic Party, NDP）之間的競爭。

新民主黨是由佛萊代（Godwin Friday）領導，該黨的主張包括引進以投資換取公民身份的計畫來為國家創造收入、中斷自1981年以來與台灣的邦交關係、支持更親近中國，而龔薩福及聯合勞工黨長期反對上述提議。

這次選舉是佛萊代第2度爭取執政權，他在2020年敗給龔薩福。

根據加拿大顧問公司DPBA本月12日公布的分析結果，聯合勞工黨繼續執政的機率為64%。

工黨 總理

