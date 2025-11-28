聽新聞
紐西蘭最大軍艦通過台海 遭共軍戰機模擬攻擊

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
紐西蘭補給艦「奧特亞羅瓦號」5日行經台海。圖為該艦2022年1月在南太的東加王國外海。路透
紐西蘭補給艦「奧特亞羅瓦號」5日行經台海。圖為該艦2022年1月在南太的東加王國外海。路透

路透廿七日獨家報導，紐西蘭國防部長柯林斯說，該國海軍最大船艦、「奧特亞羅瓦號」補給艦五日通過台海。一位知情人士指稱，共軍機艦當時對該艦追蹤監控，中國大陸戰機還進行模擬攻擊。

該艦由南韓承造，雖未配備重型武器，但可搭載直升機，主要執行海上燃油與物資補給任務。紐軍十月說，該艦計畫參與聯合國在日本周邊海域制裁北韓的相關任務。

柯林斯提到，奧特亞羅瓦號五日從南海經台海航向東北亞，完全依照國際法，包含航行自由權。

對此，中國國防部及外交部均尚未置評。我國防部則聲明，全面掌握區域所有軍事動態，並依規定適當應處，以確保國防安全。已知紐西蘭海軍上次穿越台海是去年九月廿五日下午，澳洲軍艦「雪梨號」當時同行，而紐西蘭軍艦上上次通過台海已是二○一七年。

國防部 台海 紐西蘭 軍艦 海軍 澳洲 南海 軍機

