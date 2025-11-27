馬克宏宣布新自願兵役計畫 首先選出3千名18、19歲青年「服役10個月」

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國總統馬克宏27日在法國阿爾卑斯山區瓦爾賽斯軍事基地發表演說，宣布新的自願兵役計畫。法新社
法國總統馬克宏27日在法國阿爾卑斯山區瓦爾賽斯軍事基地發表演說，宣布新的自願兵役計畫。法新社

由於俄羅斯威脅升高，法國總統馬克宏27日宣布新的自願兵役計畫。美聯社報導，馬克宏表示，明年夏季將選出3000名18、19歲青年，在法國本土及海外領土服役10個月，但這些人不會參與海外軍事行動。

馬克宏在法國阿爾卑斯山區的瓦爾賽斯軍事基地（Varces military base）發表演說表示：「新的國民服役體系將在明年夏季逐步建立。在這個權力凌駕在法律之上、戰爭始終存在且充滿不確定性的世界，我國沒有權利恐慌、害怕、毫無準備和分裂。」

這項計畫將從明年夏季開始，首先選出3000名18、19歲年輕人服役，並將在2030年之前逐步擴招到每年1萬人。馬克宏說，法國立志在2035年以前達成每年選出多達5萬名年輕人服役，但人數會根據全球狀況進行調整。

這些志願者服役期間享有軍人身分，可領取薪餉和裝備，每月薪餉至少800歐元（約台幣29000元）。馬克宏說，志願者受訓一個月後，將被分派到各部隊，執行為期九個月、和現役軍人相同的任務。之後這些志願者會加入預備役，繼續求學或工作。馬克宏說，有意願的人可以選擇在現役部隊開展職業生涯。

法國在1996年廢除徵兵制，目前尚不考慮恢復。

法國所有青年都要參加一日國防課程。馬克宏說，只有在「特殊狀況下」，國會才能授權，強制那些在課程中被認為具備特定技能的人服役。

馬克宏先前表示，俄烏戰爭使歐洲各國面臨「重大風險」，法國正尋求增強國防。他已宣布在未來兩年增加65億歐元（約台幣2362億元）軍費支出。

馬克宏說，法國目標在2027年將國防開支提高到640億歐元（約台幣2兆3253億元）。這也是馬克宏第二個總統任期的最後一年，而這個金額是馬克宏2017年剛上任時的兩倍，那年法國國防開支是320億歐元（約台幣1兆1628億元）。他表示，法國2026至2030年預定的國防預算中，將為國民服役增加20億歐元（約台幣726億元）支出。

法國軍隊目前由約20萬現役軍人和超過4萬名預備役組成，是歐洲規模第二大的軍隊，僅次於波蘭。法國希望在2030年之前，將預備役人數增至10萬人。

馬克宏 法國 國防預算 軍人 軍事 青年

