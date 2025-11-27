莫迪12月將會普亭 印度預料提增購俄製S-400飛彈

印度總理莫迪（Narendra Modi）將和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行峰會，印方預料將會向俄國提出購買S-400防空飛彈系統的要求。

莫迪和普亭將於12月5日會晤，印度和俄羅斯兩國的代表將於峰會期間討論國防、經濟、戰略等事項。

印度新聞網Times Now報導，印方有鑑於俄製S-400防空飛彈系統在與巴基斯坦的軍事衝突中「辛多爾行動」（Operation Sindoor）出色的表現，因此有再添購的計畫，此議題預料將於這次峰會中提出。

印度除了提出S-400防空飛彈系統採購案，還會擴大與俄羅斯在石油和能源領域的合作，以強化能源安全，雙方也可望正式簽署貿易、教育方面的合作備忘錄（MOU）。

俄羅斯方面則希望印度不僅是俄製第5代匿蹤戰機蘇愷-57（Su-57）戰機的買家，還能成為俄方在研發上的關鍵合作夥伴。

印度經濟時報（Economic Times）指出，印度尚未決定採購蘇愷-57戰機，但也提到消息人士表示，印度製造的匿蹤戰機預計於2035年左右準備就緒，在那之前的過渡時期，印度空軍可以考慮引進2、3個中隊的第5代戰機，只不過印方尚未決定要採購蘇愷-57、美製的F-35閃電2式（F-35 Lightning II），或其他類似的先進戰機。

印度2018年與俄羅斯簽署價值54.3億美元（約新台幣1702億元）的協議，採購S-400防空飛彈系統。

S-400防空飛彈系統能探測飛彈、無人機並加以摧毀，在辛多爾行動期間，成功攔截許多來自巴基斯坦的威脅。

印度時報（Times of India）提到，印度除長期向俄羅斯購買武器，目前也正和美國洽談多項國防採購案，例如11月初時，才與美國公司簽署價值10億美元（約新台幣313億元）合約，採購印度國產第一代「光輝」A型戰機（Tejas Mark-1A）所需的發動機。