莫迪12月將會普亭 印度預料提增購俄製S-400飛彈

中央社／ 新德里27日專電
圖為9月，俄羅斯總統普亭和印度總理莫迪在中國天津舉行的上海合作組織峰會期間會晤。路透資料照
圖為9月，俄羅斯總統普亭和印度總理莫迪在中國天津舉行的上海合作組織峰會期間會晤。路透資料照

印度總理莫迪（Narendra Modi）將和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行峰會，印方預料將會向俄國提出購買S-400防空飛彈系統的要求。

莫迪和普亭將於12月5日會晤，印度和俄羅斯兩國的代表將於峰會期間討論國防、經濟、戰略等事項。

印度新聞網Times Now報導，印方有鑑於俄製S-400防空飛彈系統在與巴基斯坦的軍事衝突中「辛多爾行動」（Operation Sindoor）出色的表現，因此有再添購的計畫，此議題預料將於這次峰會中提出。

印度除了提出S-400防空飛彈系統採購案，還會擴大與俄羅斯在石油和能源領域的合作，以強化能源安全，雙方也可望正式簽署貿易、教育方面的合作備忘錄（MOU）。

俄羅斯方面則希望印度不僅是俄製第5代匿蹤戰機蘇愷-57（Su-57）戰機的買家，還能成為俄方在研發上的關鍵合作夥伴。

印度經濟時報（Economic Times）指出，印度尚未決定採購蘇愷-57戰機，但也提到消息人士表示，印度製造的匿蹤戰機預計於2035年左右準備就緒，在那之前的過渡時期，印度空軍可以考慮引進2、3個中隊的第5代戰機，只不過印方尚未決定要採購蘇愷-57、美製的F-35閃電2式（F-35 Lightning II），或其他類似的先進戰機。

印度2018年與俄羅斯簽署價值54.3億美元（約新台幣1702億元）的協議，採購S-400防空飛彈系統。

S-400防空飛彈系統能探測飛彈、無人機並加以摧毀，在辛多爾行動期間，成功攔截許多來自巴基斯坦的威脅。

印度時報（Times of India）提到，印度除長期向俄羅斯購買武器，目前也正和美國洽談多項國防採購案，例如11月初時，才與美國公司簽署價值10億美元（約新台幣313億元）合約，採購印度國產第一代「光輝」A型戰機（Tejas Mark-1A）所需的發動機。

