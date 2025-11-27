波蘭向瑞典軍購潛艦 瑞典防長：兩國關係歷史性一天

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩27日專電
瑞典總理克里斯特森26日表示，波蘭選擇瑞典作為其未來潛艦計畫的夥伴，並將向瑞典購買3艘A26型潛艦。美聯社資料照
瑞典總理克里斯特森26日表示，波蘭選擇瑞典作為其未來潛艦計畫的夥伴，並將向瑞典購買3艘A26型潛艦。美聯社資料照

瑞典總理克里斯特森26日表示，波蘭選擇瑞典作為其未來潛艦計畫的夥伴，並將向瑞典購買3艘A26型潛艦。對此，瑞典國防部長約松表示，兩國將透過此計畫深化彼此與國防產業的合作，讓兩國從夥伴關係進一步成為盟友，是兩國關係歷史性的一天。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）26日在個人社群媒體X上發文表示，「波蘭選擇瑞典作為其潛艦計畫的夥伴」，他表示，這不只對兩國的合作有利，對於瑞典做為一個軍武產業國也很有利。

他發文表示，波蘭和瑞典對於歐洲安全所遭遇的挑戰有很深的共識，兩國將可藉此在波羅的海的安全工作中負起更大的責任。這也將會讓兩國在政治、國防、產業的合作更有力的深化。

約松（Pål Jonson）在接受瑞典國家廣播電台（Radio Sweden）訪問時表示，瑞典當然樂見波蘭選擇瑞典作為潛艦計畫夥伴，且將向瑞典購買潛艦，這將開啟兩國在波羅的海海事合作深化全新的可能性。他說，這是兩國關係上歷史性的一天。

他表示，瑞典與波蘭之間合作良好，關係堅定。兩國關係將可藉此大力深化，在波羅的海的海事合作將會著重在教育訓練、物流與維護工作上。

瑞典國家廣播電台27日的報導分析，波蘭向瑞典紳寶集團（Saab）購買潛艦的決定不但考慮國防安全，也具政治性的，自從波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）2023年上任後，便不斷與北歐強化雙邊關係，特別是在戰略合作方面。

報導分析，這次軍售案不但能加強兩國合作，也將能在波羅的海建立一個像「鎖」的功能，藉此兩國希望能掌控波羅的海。

報導也指出，除了與瑞典結盟的戰略原因之外，瑞典紳寶集團製造的潛艦是依照在波羅的海使用的需求所設計，因此比起南韓、義大利等國家出售的潛艦對波蘭來說更有吸引力。

根據瑞典國防物資管理局的資料，A26型潛艦全長66.1公尺，寬度6.75公尺，排水量（水面）1925噸；動力採用3部柴油引擎和3部斯特林引擎，乘員17至26人，最多 35人；武裝為魚雷、水雷、遙控無人載具（ROV）及水下特種部隊裝備（MSF）。

